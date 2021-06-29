Kocaelili ev kadınları, amigurumi bebek yapımıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor

KOCAELİ - Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimcileri tarafından yürütülen proje kapsamında, Körfez ilçesinde yaşayan ve amigurumi bebek yapımıyla ilgilenen kadın girişimciler tarafından üretilen bebekler, KTO üyesi ve gıda komitesi üyelerinin marketlerinde satışa sunulmaya başladı. Projenin tanıtımı için gerçekleştirilen lansmana, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, KTO başkanı Öztürk, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, KTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede kadın girişimciliğini artırmak, farkındalık yaratmak ve kadınların ev ekonomisine katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla bu tür işbirliklerine değer verdiklerini söyledi. KTO Başkanı Recep Öztürk ise, ‘’Göreve geldikleri günden bu yana kadın girişimciliğini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla pek çok çalışmaya imza atan kadın icra kurulu, gıda komitemiz ile ilçemiz adına çok güzel bir işe imza attılar’’ dedi.

“Sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz”

KTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Hazel Uzun, ‘’KTO Kadın İcra Kurulu olarak, uzun zamandır emek verdiğimiz projemizin en önemli aşamasına gelerek, kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sunmaya başladık. Umuyoruz ki, kadınlarımızın heyecanı hep bugün ki gibi devam eder. Biz, yaptığımız projelerin sürdürülebilir olmasını, sadece ilçemizde değil tüm Türkiye’ye örnek olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.