Kocaelili ev kadınları “amigurumi” üreterek ekonomiye can katacak

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Zafer Halıcılık’ın sahibi Fatoş Durak, ev hanımlarına istihdam yaratmak amacıyla, “amigurumi” olarak bilinen örgü bebek ile ilgili bir proje başlattıklarını ve lansmanı için de vaka sayılarının düşmesini beklediklerini söyledi. Durak, proje ile ilgili şunları kaydetti: “Amigurumi dediğimiz örgü bebekleri yapan kadınlarımız için Körfez Belediye Başkanı Şener Söyüt’e giderek bir teklifte bulunduk. Dışardan oyuncak almak yerine bu kadınlarımızdan almasını istedik. İlk götürdüğümüz bebekleri belediye satın aldı. Kadınlarımız da bu proje için hazırlık aşamasında. Belediye Başkanımız bize bir sayı verecek. Ona göre çalışma yapacağız. Bu projemiz de bu şekilde ilerliyor. Körfez Ticaret Odamız da gıda komitemize bağlı bazı marketlere bir teklifte bulunduk. ‘Bu bebeklerden marketlerinizde satışa sunarak siz de kadınlarımıza destek vermek ister misiniz?’ diye sorduk. Marketlerimiz kabul etti. Kadınlarımız, marketlerde sepetlerin içinde bu oyuncakların satışını gerçekleştirecek. Lansmanını da vaka sayıları düştüğü zaman yapmayı planlıyoruz.”

200 kadın ev ekonomisi için üretecek



Kentteki kadınların ev ekonomisine katkı sunmaları amacıyla başlattıkları bir başka projelerinin de olduğunu dile getiren Fatoş Durak, Körfez Ticaret Odası’na (KTO) bağlı Kadın Girişimciler İcra Kurulu olarak başlattığımız bu proje ile kadınları ev ekonomisine katkı sunmalarını sağlayacaklarını dile getirdi. Durak, “Körfez Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi’ni de projeye dahil ettik. 200’e yakın kadınımızla bir araya gelerek projeyi başlattık. Proje kapsamında Körfez’de ev hanımlarımızın el emeği göz nuru ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecekleri mekanlar için bir mimarla çalışarak Şener Söyüt’e sunduk. O da projemizi çok beğendi. Şimdi mekanlar hazırlanıyor. Bu yaz muhtemelen açılışları yapılacak” diye konuştu.

Zafer Halıcılık’ın aile şirketi olarak, 1986’da Körfez’de hizmet vermeye başladığını halen merkezinin Körfez’de olduğunu anlatan Fatoş Durak, “Kadınların girişimci olarak bir işe başlaması toplum nezdinde genelde takdir görür. Diğer kadınlara da örnek teşkil eder” dedi.

120 bin adet maske desteği



Pandeminin ilk günlerinde Kocaeli Körfez’deki hastanelere destek olmak için gönüllü maske dikimi de gerçekleştirdiklerini söyleyen Fatoş Durak, konuyla ilgili şu bilgileri verdi. “30 ev kadınıyla birlikte, iş insanlarının da sponsorluğunda maske ürettik. Kadınlarımıza günlük malzeme tedariki sağladım. Hepsi kendi evinde üretti. Daha sonra hazır maskeleri toplayıp dezenfekte ederek belediyeye, Körfez Devlet Hastanesi’ne, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Kocaeli Umuttepe Hastanesi’ne gönderdik. 120 bin adedi geçtik. Çok da kaliteli malzemelerle yaptık” diye konuştu.