Kocaelili inşaatçılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gitti

KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya gelen Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, Körfez Ticaret Odası (KTO) İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Kocaeli Ticaret Odası(KOTO) Sayman Üyesi Mikail Kayacı, KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar yaklaşık beş aydır Kocaeli’deki Odaların yetkililerinden oluşan bir heyetle, sektör temsilcilerin sorunlarını madde madde gündeme getirerek, sektörün taleplerini açıkladı.

Türkiye’deki tüm inşaatçılara fayda sağlayacak

Kocaeli’ndeki oda temsilcilerinden oluşan heyetin bütün paydaşları ziyaret ederek, yoğun mesai sonucundaki istişareler akabinde çözüm önerilerinin geliştirildiğini belirten Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Yoğun mesailer harcayarak tespit ettiğimiz sorunların ve çözüm önerilerini, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’a ulaştırdığımız ve iyileştirmelerin yapılması için bakanlığımızın hızlı aksiyonlar aldığından dolayı memnun olduk. Bu aksiyonlar sonucunda Türkiye’deki tüm inşaatçılar fayda sağlayacak” dedi.

17 maddelik dosya sunan Kocaelili inşaatçıların, olumlu karşılık bulan başlıca talepleri şöyle; Bin metrekarenin altındaki işlerde uzak mesafelerden gelindiğinden dolayı Yapı Denetim Şirketleri, Müteahhitler ve Proje Müellifleri sıkıntı yaşanmaktadır. Bu Konu ile alakalı görüşmelerimizin sonucu olarak bu işlerin yakın mesafede bulunan Yapı Denetim Firmalarına atanması konusunda Bakanlık tarafından çalışma başlatılmasına karar verildi. Yapı Denetim ve yüklenici firma arasında fesih işlemlerinin uzun sürmesi iki tarafında mağdur olmasına neden olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi adına çalışma yapılmasına karar verildi. Yapı Denetim Şirketlerinde görevli denetçi mühendislerin ve proje müelliflerinin güncel yönetmeliklere hakim olmayışı aksaklıklara neden olmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan görüşme sonucunda; güncellenen yönetmeliklere hakim olunması adına Çevre ve Şehircilik tarafından bilgilendirme seminerleri düzenlenmesine karar verildi. Yapı denetim firmaları ve müteahhit firmalar arasında sorun çıkmasına neden olan, sisteme yeni eklenen Bina Kimlik Sertifikası (BKS) ücreti görüşüldü. Bu ücretin yapı denetim firmaları tarafından ödenmemesi ve bu ücretin Bakanlık tarafından karşılanması teklif edildi. Sistemden iş düşürme sürecine hem belediyeler ve hem de Çevre ve Şehirciliğin dahil olması süreci yavaşlatmaktadır. Bu konu ile ilgili sürecin hızlanması adına çalışma yapılması kararlaştırıldı. Konut İnşaatı yapan müteahhitlerin kendi firması adına arsa alıp inşaat yaptığı durumlarda; kamuya iş yapmak istediği takdirde iş bitirme belgesi alamamaktadır. İşin alt yüklenicisi olması durumda da ruhsatta adı geçmediği gerekçesi ile yine iş bitirme alamamaktadır. Bu konuda yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına çalışma yapılmasına karar verildi.