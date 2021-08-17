Kocaelili sanayiciler depreme hazırlıklı

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 22. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “17 Ağustos 1999 Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acısı hala yüreğimizde. Özellikle son yıllarda sıkça yaşanan deprem sarsıntıları da 1999 depreminden almamız gereken derslerin önemini bizlere hatırlatmaya devam ediyor” dedi.

Depreme ilişkin TBMM Araştırma Raporu’nda yer alan bazı istatistiki bilgileri hatırlatan Zeytinoğlu, “17 Ağustos 1999 depreminde 18 bin 373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 48 bin 901 kişi yaralanmıştır. Toplamda 364 bin 905 hasarlı konut ve işyeri tespiti yapılmıştır” diye konuştu. 1999 depremine yönelik oda olarak yapılan anket sonuçları hakkında da bilgi veren Zeytinoğlu, “Depremin hemen sonrasında yaptığımız araştırmalarda;1999 depremi sonrası yer değiştirmek isteyen 182 firma olduğunu gördük. Bu firmalarımızın 5’i yer değiştirmiş olup, 48’nin kaydı silinmiş ve 12’sinin faaliyeti bitmiş durumdadır” açıklamasını yaptı.

Firmaların yüzde 94’ünün Acil Durum Eylem Planı var

Bu yıl da oda üyesi firmaların farkındalıklarını ölçmek için bir deprem eğilim anketi yaptıklarını belirten Zeytinoğlu, “Firmalarımızın olası bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; yüzde 94’ünün Acil Durum Eylem Planı olduğunu, yüzde 39’unun makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini, yine yüzde 46’sının tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını ve yüzde 55’inin yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını yaptırdığını tespit ettik” diye konuştu.

Ankete verilen cevaplara göre firmaların büyük çoğunluğunun depreme hazırlıklı olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, “Depremden sonra inşa edilen işyeri ve fabrikalar yeni mevzuatlara uygun olarak yapıldığı için zaten gerekli tedbirler alınıyor” dedi. Zeytinoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi büyük bir depremin hissedilen artçı depremleri 1 yıldan uzun sürebiliyor ve iş sürekliliğinde önemli kesintilere yol açıyor. Genel olarak afet yönetimi, özellikle bölgemiz için çok önemli bir konu.”

Kocaeli Sanayi Odası olarak, olası afetlere yönelik birçok çalışma yaptıklarını ve girişimlerde bulunduklarını dile getiren Ayhan Zeytinoğlu, “Bunlar; APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemi, deprem sonrasında, artan engelli sayısının farkındalığıyla ‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ projesi, AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden olan SEVESO ve ATEX çalışmalarımız, Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri seferberliğimiz oldu” dedi.

“APELL” ile kesintisiz haberleşme

‘APELL Projesi’ olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini 1989’da başlattıklarını ve ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmaların, herhangi bir afet anında kesintisiz haberleşebildiklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Bu çalışmamızı AFAD işbirliği ile yakın zamanda geliştireceğiz. SEVESO kapsamında olan tüm firmaları bu ağa dahil etmeyi hedefliyoruz. Diğer bir projemiz olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde ise şuan 135 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Depreme yönelik çeşitli eğitim programları düzenlediklerini belirten Zeytinoğlu, “Maliyetleri çok küçük ama faydası büyük olan bu eğitimlere tüm firmalarımızın katılmasını tavsiye ediyorum. Oda olarak, depreme karşı hazırlık ve alınacak önlemlerle ilgili olarak yapılacak çalışmalarda firmalarımıza destek olmaya her zaman hazırız. Üzerinden 22 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin acısı hala yüreğimizde. Depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. İhmal etmeyelim; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım” dedi.