Kocaeli’ne 11 milyon liralık hizmet kompleksi yatırımı

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi, 11 milyon liralık ortak bir projeye imza atıyor. Darıca Hizmet Kompleksi’nin temeli dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla atıldı. Temel atma törenine, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milletvekilleri, kaymakamlar, OSB başkanları siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Darıca Hizmet Kompleksi’nin içinde Kızılay Kan Merkezi, ihtiyaç sahibi aileler için Gıda Bankası, Gebze Ticaret Odası (GTO) üyeleri için Darıca Hizmet Binası, Taziye Merkezi yer alacak. Proje kapsamında ayrıca Robotik Kodlama Sınıfı ve CNC atölyesi açılacak.

Törende konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, “GTO, faaliyetleriyle her zaman öne çıkan başarılı bir odamız. İlçe odası olmasına rağmen, çalışmalarıyla il odalarına rakip olacak hale geldi. Teknopark’ın Ar-Ge departmanlarında nitelikli eleman yetiştiriyor. Bugün Paris, Londra Berlin ticaret odaları hangi standartlarda hizmet veriyorsa GTO da o hizmeti veriyor” dedi.

“Marka bir projeye şahitlik ediyoruz”

Artık ülkelerin değil, şehirlerin rekabet ettiğini söyleyen Tahir Büyükakın, “Bugün bir marka projeye şahitlik ediyoruz. Kocaeli, sanayinin kalbi bir şehir. Sadece sanayi değil, aynı zamanda yeşil bir kent. Kocaeli’yi hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız. İhracatta kilogram başına değerlerin artığını ve sanayicimizin güçlü bir şekilde küresel piyasalara adaptasyonu ve başarılı bir entegrasyonunun olduğunu görebiliyorum. Yaptığımız projelerle bölgemizi daha güçlü bir şekilde çocuklarımıza emanet edeceğiz” diye konuştu.

GTO Başkanı Nail Çiler ise yaşadığı haklı gururu şu sözlerle dile getirdi: “Hep birlikte tarih yazıyoruz. Darıca Belediyesi ile bu proje için çalıştık. 7 bin metrekare proje alanının bize tahsis edilmesinde meclis üyeleri ve Tahir beyin büyük bir desteği var. Bu projenin maliyeti 11 milyon TL ve tesisin kapalı alanı 3 bin 615 metrekare. Gerek sanayici ve işletmelerin, gerekse halkımızın hizmet almasında oda olarak öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Muzaffer Bıyık da belediye olarak bundan sonra da ortak çalışmalara ve yatırımlara devam edeceğini belirterek, GTO Başkanı Nail Çiler’e projeden dolayı teşekkür etti. Bıyık, Darıca Belediyesi olarak kente katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.