Kocaeli’nin gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı azaldı

KOCAELİ-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri il Bazında Vergi Gelirleri araştırması sonuçlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İlimiz, ülkemiz bütçesine kişi başına 45 bin 286 TL vergi geliri sağlamasına karşılık, Kocaeli’ne kişi başına yapılan harcama sadece 4 bin 907 TL’dir. Bu harcama Türkiye ortalaması olan 14 bin 378 TL’nin çok altında kalmaktadır. Ülkemiz genelinde kişi başına devletin ortalama harcadığı miktar kadar ilimizde de harcama yapılması durumunda, ilimizin birçok altyapı eksikliklerinin de giderilebileceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu, “Kocaeli, 2020 yılında 90 milyar 447 milyon TL vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye genelinde 89.8 milyar TL olan 70 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazladır. Kocaeli aynı zamanda yüzde 90,96’lık vergi tahakkuku ile birinci sırada yer almaktadır. 2020 yılı nüfus verilerine göre Kocaeli’nin kişi başı ödediği vergi 45 bin 286 TL oldu. Türkiye ortalamasının 9 bin 963 TL olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile ortalamanın kat kat üzerine çıkarak yine devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu” diye konuştu.