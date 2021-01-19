Kocaeli’nin tüm ilçelerinde tıbbi aromatik bitki yetiştirilecek

KOCAELİ-DÜNYA

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülük ettiği ve diğer yerel yönetimlere de örnek olacak proje kapsamında, Kandıra’da biberiye bitkisinin dikimlerinin çoğu tamamlandı. Projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.

Köylerdeki geliri artırabilmek ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek için başlatılan bu proje diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Kocaeli’nin özelliklerine göre Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştirmeyi planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi diğer ilçelerde de devam ettiriyor. Kandıra ve İzmit ilçelerinde biberiye, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde Oğul Otu, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde tıbbi nane ve diğer ilçeler de de biberiye yetiştirilmesi planlanıyor.

Destekleme en az 10, en fazla 15 dönüme olacak

Başvurularda güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, ikametgah, nüfus kağıdı fotokopisi, tapu fotokopisi veya kira ise 5 yıllık kira sözleşmesi belgeleri isteniyor. Destekleme için en az 10 dönüm ve en fazla da 15 dönüm alan olması gerekiyor. Şartları taşıyan çiftçiler değerlendirmeye alınırken daha sonra ‘Başvuru Sahibinin Arazi Mülkiyet Durumu’, ‘Arazinin Değerlendirilmesi’, ‘Makine Ekipman Durumu’, Organik veya İyi Tarım Sertifikasına Sahip Olması’ ve ‘Bitkisel Üretim Eğitimi Almış Olmak’ konu başlıkları altında puanlamaya tabi tutulacak. Puanlar teşvik alacak çiftçileri belirleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belirlenen ‘Teknik İnceleme Komisyonu’ tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen çiftçiler, projeden faydalanacak. Çiftçilerin gelir düzeyini artıracak ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ projesine başvurular, Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nden alınıyor.