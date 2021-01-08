Kocaeli’ye tıbbi aromatik bitkiler yağ borsası kurulacak

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Sanayinin kalbi olarak adlandırılan Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olmaya hazırlanıyor. Bölgede bu amaçla hayata geçirilen “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviki” projesinin Kandıra ekonomisine 80 milyon liralık girdi sağlayacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ayrıca “Tıbbi Aromatik Bitkiler Yağ Borsası” kurulacağını belirtildi.

DÜNYA’yı ziyaret eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’nde hayata geçirilen projeler, şu an yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki dönem hedefl erini anlattı. Yeni nesil belediyecilik çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirilen “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik” projesi ile biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek verildiğini söyledi. Büyükakın, 100 üreticinin bin 100 dönüm alanda üretim yapacağı projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira doğrudan katkı sağlanacağını, çarpan etkisi ile ekonomik girdinin 80 milyon TL’ye ulaşacağını belirtti. Büyükakın, “Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile görüşerek, yağ borsasını da burada kurmaya karar verdik. Ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracağız. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi için protokol imzaladık“ dedi.

“OSB’ler sanayinin belediyeleridir“

Kocaeli’deki OSB’lerin Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını dile getiren Büyükakın, “OSB’ler sanayinin belediyeleridir. OSB’lerimizde muhteşem bir üretim kapasitesi var. Her geçen gün katma değeri yüksek ürünler üreten şehrimiz, Türkiye’yi başka bir lige çıkaracak” dedi. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını gerçekleştirdiği 40 fabrikanın ihracat ve istihdama sağladığı katkıya değinen Büyükakın, “Makine İhtisas OSB’de açılışı yapılan 8 firmanın bugünkü yatırım değeri 2.7 milyar TL olup, 2 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. İhracatları ise 500 milyon dolar. İMES OSB ise yaklaşık 8 bin 500 kişilik istihdam, 308 firma, 750 milyon dolarlık ihracat kapasitesiyle, Türkiye’nin en büyük makine kümesi. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 32 firmanın toplam yatırım değeri de 1 milyar TL” diye konuştu.

97 “Robotik Kodlama Atölyesi" hediye edildi

2023’e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara Robotik Kodlama Atölyesi kurulacağını söyleyen Kocaeli, bugüne kadar kentteki 97 eğitimi kurumuna robotik kodlama atölyesi hediye ettiklerini, ayrıca Kocaeli’de üretim yapan firmalardaki robot sayısını öğrenmek için bir araştırma yapılacağını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda (KOMEK) birçok branşta eğitim verildiğini ifade eden Büyükakın, şu bilgileri verdi: “Kursiyerlerin eserlerini satarak gelir elde edecekleri KO-MEK Sepeti adında bir Dijital Pazar kurduk. KO-MEK Sepeti, ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri dijital bir pazar olma özelliğini taşıyor. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi kapsamında yıllık geliri 220 bin liraya kadar olan satışlar gelir vergisinden muaf olacak.” Okula devam sorunu yaşayan öğrencilere ise, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim vererek istihdam sağladıklarını kaydeden Başkan Büyükakın, “Barista programında öğrenciler yiyecek ve içecek servisi eğitimi alıyor. Çocuklarımızın meslek sahibi olmalarını sağlayarak, restoran ve kafe gibi işletmelere işi bilen elemanlar yetiştiriyoruz“ dedi. Büyükakın ayrıca, OSB’ler ile de iletişime geçerek, OSB’lerdeki kalifiye eleman eksiğini kapatmak amacıyla, istihdam garantili kurslar açtıklarını da belirtti.

DÜNYA'YA ZİYARET: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın (soldan ikinci) DÜNYA'yı ziyaret etti. DÜNYA Başyazarı Osman S. Arolat'a günün anısına Kocaeli'nden bir vazo takdim eden Başkan Büyükakın, DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz (en solda) ile Kocaeli Temsilcisi Sabiha Toprak'ın sorularını yanıtladı.

Şehirde toplu taşımanın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini de aktaran Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gebze trafiğini rahatlatacak Gebze-Darıca-OSB metro hattı projemizin çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı tarafından devam ediyor. 5 milyarlık bir yatırım olan bu proje tamamlandığında, 55 bin aracın trafikten çekilmesiyle trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını düşünüyoruz” dedi.

“Kocaeli’nin 7 milyon metreküp suyu var”

Kocaeli’nin su ihtiyacının yüzde 80’lik kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda mevcut su seviyesinin, yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yüzde 14 (7,16 milyon m³) seviyesinde olduğunu bildiren Tahir Büyükakın, Kandıra ilçe merkezi ve Karadeniz sahillerindeki yerleşim alanları ile Kandıra, Derince ve İzmit ilçelerindeki 259 köy ve mahallenin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesinin yüzde 64 (14,5 milyon m³) olduğunu kaydetti. Kentin sürekli artan nüfusuna karşılık Namazgah Barajı (50 milyon m³), Sapanca Gölü’nden su temini (30 milyon m³) dışında, derin su kuyularının açılması (15 milyon m³), geri kazanım suyu tesisleri projelerinin yapıldığını söyleyen Büyükakın, su tasarrufu yapılarak kayıp kaçak oranının yüzde 72 seviyelerinden yüzde 28 seviyelerine düşürüldüğünü belirtti.