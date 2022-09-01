Kocasinan Belediyesi 57 işyerini kiraya verecek
Kayseri'de mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait olan 57 adet işyeri kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait olan, Ziya Gökalp Mahallesi, Cırgalan Mahallesi, Himmetdede Mahallesi, Mahzemin Mahallesi'nde bulunan 57 adet işyeri açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
Taşınmazlara dair ihale Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda encümen huzurunda 13 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.