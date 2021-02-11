Kocasinan’da leylekler için yuva yapılıyor

KAYSERİ - Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ekolojik dengenin korunmasına yönelik projeler ürettiklerini söyledi. Nisan ayı ile birlikte Afrika kıtasından kuzeye doğru yola çıkan leyleklerin, konaklama ve geçiş yeri haline gelen Türkiye’de 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesinin ardından ağustos ayı ile birlikte yeniden Afrika’ya doğru dönüşe geçtiğini aktaran Çolakbayraktar, “Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası’ndaki kırsal mahallerden biri olan Elmalı Mahallesi’ne leylek yuvaları yapıyoruz Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Ayrıca, hizmetlerimizle hem doğaya hem de insana katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.