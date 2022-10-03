Kocatürk: "Ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımız var"

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği " Karadeniz 7. Kitap Fuarı " düzenlenen törenle Samsun'da ziyarete açıldı. 200 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenen fuarda 55 kültür etkinliği ve 300 imza günü olacak. Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın açılışında yaptığı konuşmada okuma kültürünün önemine vurgu yaptı.

Dünya genelinde Türk çocuklarının okuduğunu anlama konusunda 40. Sırada yer aldığını dile getiren Kocatürk, "Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada aynı şekilde oldu. Ülkemizin ilerideki en önemli meselelerinden, çocuklarımızla ilgili temel meselelerimizden biri, ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımız var. Aileler yemek yerken çocuklarının eline telefon verip video izlettiği dönemleri yaşıyoruz. Ekran bağımlılığına karşı dünya büyük bir mücadele veriyor. OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında ülkemizin çocukları okuduğunu anlamada 40'ncı sırada yer alıyor. Bu sınavda geride kalan diğer ülkeler seferberlik ilan ediyor” dedi.

Samsun aylardır birçok organizasyona şahitlik ediyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, kentin bir aydır birçok organizasyonu gerçekleştirdiğini belirten Dağlı, sözlerine şunları ekledi: "TEKNOFEST Karadeniz’in ardından tarım fuarını yaptık. Sonrasında kitap fuarını yapıyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle 2,5 yıldır yapılamayan fuarımızı bu yıl yeniden açtık. O dönemde 200 bin civarında ziyaretçi kitap fuarına gelmişti. İnşallah bu rakamı geçeriz diye düşünüyorum. İnsanlara kitap alışkanlığı değil, kitap okuma sevgisi ve zevki kazandırmak zorundayız.”

Öte yandan panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 55 kültür etkinliği gerçekleştirilecek fuarda şair ve yazarlar da okurlarıyla buluşacak. Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen fuar, 9 Ekim’de kapılarını ziyarete kapatacak.

Yapılan fuarın açılışına, TÜYAP Fuarlar A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuksu ve birçok ziyaretçi katıldı.