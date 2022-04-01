Koçtaş, 250. mağazasını Gaziantep’te açtı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Koçtaş’ın Gaziantep’teki ilk mağazası olma özelliğini de taşıyan Forum Gaziantep mağazası açılışında konuşan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, “2022 yılı ilk çeyreğini tamamlarken 46 ilde 250 mağazamızla müşterilerimize hizmet veriyor, dijital kanallarımız aracılığıyla da ürünlerimizi tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu da güçlendirerek sürdürüyoruz” dedi.

Kılıçoğlu, Forum Gaziantep mağazası açılışında yaptığı konuşmada Koçtaş’ın toplam mağaza sayısını 250’ye çıkarmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar mağazalarımızla toplam 46 ilde hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Anadolu’nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi’nin kesişme noktasında yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ile ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biri olan Gaziantep uzun zamandır mağaza açmayı hedeflediğimiz bir şehirdi. Bu hedefimizi gerçekleştirmenin heyecanı içindeyiz. Bugün ulaştığımız 208 Koçtaş Fix, 42 büyük formatlı olmak üzere toplam 250 mağazamız ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında da ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan ve sektörün gelişimine öncülük eden lider şirket konumumuzu güçlendirerek sürdüreceğiz” diye konuştu.

Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını daha da artırarak toplam 550 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 7 bine çıkarmayı hedefliyor.