Köklüce Makine, kapasitesini yeni tesiste ikiye katlayacak

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde üç farklı yerleşkede traktör kabini, iş makinesi kabini ve tarım aletleri parçaları imalatı yapan Köklüce Makine, İmişehir Gelişim Bölgesi’ndeki yeni yatırımıyla, üretim kapasitesini ikiye katlamayı hedefliyor. Köklüce Makine Satış Pazarlama Müdürü Erçin Kurul, şirket olarak pandemiye rağmen 2020’de iyi bir performans sergilediklerini belirterek, istihdamda yüzde 35’lik artış sağladıklarını ve makine ekipmanında güçlendiklerini söyledi.

Arazi satın alındı

Bu yıl eylül ayında hizmete açmayı planladıkları yeni üretim tesisi ile ihracatı artırmayı hedefl ediklerini belirten Kurul, “1997 yılında 250 metrekarelik küçük bir atölyede üretime başlayan şirketimiz, 23 yılda 3 ayrı yerleşkede üretim yapar hale geldi. Eskişehir OSB’de 53 bin metrekarelik arazi satın aldık. İlk etapta 20 bin metrekarelik alanı kapatacak şekilde inşaat çalışmaları başladı. Bu sene tamamlayıp, eylül ayında devreye almayı planlıyoruz. Böylece kapasitemizi ikiye katlayacağız”- dedi. 2020 Ocak ayında 330 olan personel sayısını yıl sonu itibariyle 460 kişiye yükselttiklerini söyleyen Kurul, yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte bu oranın da artacağına işaret etti.

“Pandemi dönemine rağmen, 2020 bizim için başarılı ve verimli bir yıl oldu” diyen Kurul, firmalarının 2019 yılında Makine İhracatçıları Birliği tarafından ihracatını en çok artıran ilk 5 şirketten birisi seçildiklerine dikkat çekti. Eskişehir’deki üretim tesislerinin yıllık 15 bin ile 20 bin ton arasında metal işleme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Kurul, öte yandan üretimlerinin temel girdisi olan sacda yaşanan fiyat artışının ise sektör için önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.