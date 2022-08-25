Köln Başkonsolosluğuna personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Köln Başkonsolosluğuna iki sözleşmeli sekreter alınacak. Sınavla alınacak sözleşmeli personeller için düzenlenecek sınava 41 yaşından gün almamış, lise veya dengi okullardan mezun olan ve çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilen adaylar başvurabilecek.

Köln Başkonsolosluğu sözleşmeli personel alımı için başvurular 9 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

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