Koluman, 2’nci jenerasyon Derman’da seri üretime hazır

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Koluman Otomotiv Endüstrisi (KOE), savunma sanayii sektörüne adım attığı 8x8 askeri lojistik destek aracı Derman’da 2’nci jenerasyonu pazara sunacak. Derman ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) çözüm ortaklarından biri olduklarını söyleyen KOE Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, 2’nci jenerasyon Derman’ı da seri üretime hazır hale getirdiklerini söyledi. Yeni Derman’ın, 3 kıtada faaliyet gösteren TSK’nın ağır tonajlı treyler taşıyıcı misyonlarında görev yapması için geliştirildiğini söyleyen Saltık, “Derman aracını kurgularken bir ürün ailesi oluşturma fikrini her zaman odağa aldık. İlk jenerasyon Derman da taşıyıcı araç konseptindeyken 2’nci jenerasyon aracımız, yüksek beygir gücü kapasitesi ile daha zorlu görevler için geliştirildi. Yeni araç, başta tankların sevkiyatı görevlerinde kullanılacak” dedi.

“Derman’ın NATO ve BM’de kullanılması için görüşüyoruz”

NATO standartlarında üretilen Derman’ın ilk etapta TSK’nın envanterine girdiğini kaydeden Saltık, prototip üretim ve geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2022 yılının 2’nci yarısında 65 aracın TSK’ya teslimatına başlamayı hedefl ediklerini kaydetti. Derman’ın NATO ve Birleşmiş Milletler’in (BM) askeri misyonlarında kullanılması için de girişimlere devam ettiklerini kaydeden Saltık, “En büyük arzumuz Avrupa ülkeleri başta olmak üzere BM üyesi ülkelere teslimat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu konudaki temaslarımız sürmektedir” diye konuştu.

Askeri araç alanında 2017 yılında başladıkları Ar-Ge çalışmalarının öz bütçelerinden sağladıkları fonlarla aralıksız devam ettiğini aktaran Saltık, şöyle devam etti: “Muharebelerin konsepti zaman içerisinde değişkenlik gösteriyor. Bulunduğumuz coğrafyada asimetrik muharebe tekniklerinin uygulanması, mobilite kabiliyetini birinci öncelik haline getiriyor. Derman aracının, taktik tekerlekli araç sınıfında, üç kıtada görev alan TSK personelimizin lojistik destek ihtiyacını gidermeye yönelik vazgeçilmez unsurlarından biri olacağını umuyoruz.”

“3’üncü nesil 6x6 çekişli Derman 2022’de piyasada olacak”

Derman araçları üzerindeki Ar-Ge çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Kaan Saltık, hedefl erinin 8x8’den sonra 6x6 çekişli Derman’ı da 2022’de seri üretime hazır hale getirmek olduğunu belirtti. Saltık, “Öncelikli amacımız planladığımız gibi Derman araç ailesini tamamlamak. Önümüzdeki yıl soft-cab ve balistik korumalı modelimizle 6x6 aracımız, piyasada olacak” bilgisini verdi.