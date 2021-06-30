Koluman, Cezayir’e 7 milyon Euro ihracat hedefliyor

Mehmet Nabi BATUK - MERSİN

Motorlu taşıtlar, inşaat, pazarlama ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren Koluman Holding, Cezayir’e ihracatını artırmaya odaklandı. Cezayir pazarında son dönemde çeşitli üstyapı projelerinde yer alarak büyüyen Koluman Holding’in yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösterdiği pazarda gerçekleştirdiği ihracatın yıl sonuna kadar 7 milyon Euro’yu aşması öngörülüyor.



Koluman Otomotiv Endüstri AŞ’nin (KOE) 65 milyon Euro’luk Endüstri 4.0 yatırımlarıyla modern üretim üssüne dönüştürülen Tarsus fabrikasında incelemelerde bulunan Cezayir Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Koluman’ın Cezayir’deki ticari faaliyetlerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

KOE’ye Cezayir’de yatırım daveti



İkili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi, derinleştirilmesi ve genişletilmesi için ellerinden gelen tüm imkanları değerlendirdiklerini ifade eden Adcabi, KOE’nin fabrikasiındaki gelişim düzeyinin Cezayir’in ticari beklentileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yabancı ortaklarla kurdukları ticari ilişkilerin, iki ülke açısından da eşit, kalıcı, avantajlı olmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Adcabi, “KOE’nin fabrikasını gördükten sonra birlikte daha neler yapabileceğimiz konusunda daha da iyimserim. İşbirliğimizi çok daha fazla ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum. KOE’nin üretimini yaptığı tüm ürün gruplarında ticari hacmini daha da genişletebiliriz. KOE, Cezayir’de yatırım yapmayı düşündüğü taktirde, yaptığımız uluslararası ticaret anlaşmalarıyla gümrüksüz ve vergisiz yüzlerce ülkeye ihracat yapma avantajına sahip olacak. Bu yatırım iki ülke açısından da yüksek katma değer yaratacak” dedi.



Afrika pazarının en önemli giriş kapılarından biri olan, Afrika ve Arap Ddnyası ile yaptığı serbest ticaret anlaşmaları ve ayrıca Avrupa Birliği ile Ortaklık anlaşması bakımından yüksek ihracat avantajları bulunan Cezayir’in bu avantajları iki ülke açısından fırsata dönüştürmek için Türk ve Cezayirli firmaların lojistik maliyetlerinin azaltılması ve belirli bir oranda sınırlandırılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

“Cezayir’de satış sonrası destek için yatırıma başladık”



Cezayir pazarında yer alma girişimlerinin 2018 yılında başladığını belirten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Genel Müdürü Cengiz Adak, Daimler‘in Cezayir’deki kuruluşu olan SAPPL-MB ile birlikte ürettikleri ürünleri pazara sunmaya devam ettiklerini bildirdi.



Cezayir pazarında ağırlıklı olarak belediyelerin ihtiyacı olan yol süpürgesi, tuz serici, platform vinç, yol yıkama tankeri gibi ürünlerle yer aldıklarını kaydeden Cengiz Adak, “Son üç yıldır geliştirdiğimiz iş modelimizle bu ülkeye ihracatımız 7 milyon Euro’nun üzerine çıkacak. Önümüzdeki süreçte kısa vadede pazara yönelik ürün portföyümüze yeni ürünler eklemeyi hedefliyoruz. Cezayir’de ürünlerimize satış sonrası destek vermek üzere ilk yatırımımıza başladık. Uzun vadede pandemi sürecinin sona ermesi ve ürünlerimizin Cezayir piyasasında kabul görüp standartlaşmasıyla yatırımlarımız devamı edecek” açıklamasını yaptı.