Koluman, üniversitelerle işbirliğine Çağ’ı da ekledi

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Savunma sanayi ve ticari araç sektörlerinde faaliyet gösteren ve üniversitelerle aktif işbirliği yapan Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş., Çağ Üniversitesi ile de protokol imzaladı. Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Adak ile Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay tarafından imzalanan protokol ile katma değerli üretim adına gerekli Ar-Ge çalışmaları için araştırma projeleri, bilimsel yayınlar, etkinliklere ortak katılım, akademik danışmanlık faaliyetleri yürütülecek. Protokol ile ayrıca nitelikli personel eğitimi için de sanayi uygulamaları ve staj olanakları gibi önemli çalışmalar düzenlenecek.

“Ar-Ge gücünü artıracak her projeyi değerlendiriyoruz”

İş ortaklarına yenilikçi çözümler sunabilme ve katma değerli üretim için Ar-Ge gücünü artıracak her projeyi değerlendirdiklerini kaydeden Koluman Otomotiv Endüstri Genel Müdürü Cengiz Adak, Çağ Üniversitesi ile imzaladıkları protokoldeki en büyük amaçlarının Türkiye’deki üniversite sanayi işbirliğine rol model oluşturarak, bir sinerji ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Adak, “Akademik iş ortaklarımız ile tamamladığımız ve halen devam eden kazan-kazan yaklaşımlı projelerimiz, ürünlerimizin kalite değerini artırırken, ülkemize yüksek katma değer sağlıyor. 2016 yılında kurulan ve Mersin’in ilk Ar-Ge merkezi unvanını alan, ticari üstyapı ve treyler üreticisi olarak dünya standartlarına sahip küresel bir marka olmak vizyonunda ilerleyen şirketimiz, bu bağlamda katma değer yaratacak ortak paydasını Çağ Üniversitesi desteğiyle genişletmeyi planlıyor” dedi.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay ise sanayinin akademik ihtiyaçlarına her daim kapılarının açık olduğunu belirtti.

10 üniversite ile aktif işbirliği yapıyor

Koluman Otomotiv Endüstri’nin sürdürülebilir Ar-Ge yaklaşımı için üniversitelerin stratejik iş ortakları olduğunu belirten Cengiz Adak, “Mersin’in ilk Ar-Ge merkezine sahip olan firmamız, akademik paydaşlarla yaratılan farkındalık ile daha güçlü projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Üniversite-sanayi işbirliğimiz neticesinde şu anda 10 üniversite ile aktif olarak farklı modeller üzerine kurulu işbirliklerini sürdürüyoruz. Çağ Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol aracılığıyla da akademik çıktıların uygulamada kullanımı ve iş dünyasına yönelik organizasyonlara ortak katılım amaçlıyoruz” diye konuştu.