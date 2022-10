Kompozit malzeme ve teknik tekstilde rekabet artacak

Takip Et

BURSA (DÜNYA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekli en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan ve BTSO tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin (BUTEXCOMP) 3’üncü Bilgilendirme Toplantısı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM) ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından katılımla gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt, giderek artan rekabetçi ortamda inovasyona dayalı sanayiye ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Pazar değeri her geçen gün artan kompozit malzeme ve teknik tekstil, sektör için önem arz eden hizmetler ve bunları birlikte sunan bir kuruluş ne Bursa’da ne de Türkiye’de var. Her iki sektörde faaliyet gösteren firmaların prototipleme, tasarım ve modelleme yeteneklerinin artırılmasının amaçlandığı BUTEXCOMP ile, her iki sektör için de tam entegre küme oluşturulması hedefleniyor. Teknik destek çalışmaları, 20 Nisan 2024’te bitecek olan projemizde firmalara eğitim, laboratuvar ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Türkiye’nin imalat alanında rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağımız bu merkez ile yerli ve teknoloji politikamızı destekleyecek işlere imza atılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

En az 10 yeni ürün geliştirilecek

BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan da BUTEXCOMP’un, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 6 milyon 150 bin euroluk bir fonla hayata geçirildiğini belirterek, “Teknoloji seviyesini yükseltmeyi hedeflediğimiz, özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımızı, katma değerli üretime geçişte desteklerken tekstil ve kompozit malzeme sektörünün rekabetçiliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu projenin sonunda en az 10 yeni ürün ortaya çıkarmış olacağız. Bu ürünlerin de ticarileştirilmesi ile ilgili firmalarımıza destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.