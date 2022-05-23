Kompozit Sanayicileri Derneği, Arama Konferansı ile bir araya geldi

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı'ndan Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ve ekibinin moderetörlüğünde 2 gün süren konferans, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ve Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Barış Pakiş'in açılış konuşmaları ile başladı. Konferansın ilk gününde '2020 Ne Dedik Ne yaptık sunumu ve değerlendirmesi', hâkim akımlar beyin fırtınası, bütünleştirilmiş gelecek tasarımı, değişim gündemi ve artılar eksiler grup çalışmaları yapıldı. Konferansın 2. gününde ise bütünleştirilmiş gelecek tasarımı ve değerlendirmesi, sektör ve dernek için gelecek tasarımı grup çalışmaları ve yol haritaları çalışmaları gerçekleştirildi.



Kompozit Sanayiciler Derneğini 18 Mayıs 2005’te kurduklarını belirten Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Barış Pakiş, “ Derneğimiz, çok kısa sürede sektörün büyük bir kısmını, ticari ve üretim hacmini dikkate alarak çatısı altında topladı. İsmail Bey’in genel sekreter ve Şekib Bey’in Başkan olması ile de kurumsallaşma sürecine girdi. Sonra bizlerde yönetim kurulu olarak hem yönetim kurulu hem de yönetim kurulu harici sektör katılımcıları ile oluşturduğumuz komitelerle bunu güçlendirdik. Bu evrede hem komiteler hem de dernek ekibimiz çok yoğun ve özverili çalıştı” dedi.

“Hızlı değişen ve gelişen bir sektör”



Geniş kapsamlı ve yüz yüze yapılacak bir Arama Konferansı’nın sorunlara çözüm bulma ve ortak geleceği şekillendirme de faydalı olacağına inandıklarını söyleyen Barış Pakiş, “ Derneği sadece bir başkan, bir yönetim kurulu güdümünde yönetmek istemedik. Bunun için tüm sektörün ortak görüşüne, aklına, çözüm önerilerine ihtiyacımız vardı. Bunun için en uygun enstrüman da bir arama konferansıydı. Ama araya pandemi girdi ve 2020 yılında yapmayı planladığımız arama konferansını yapamadık onun yerine dar kadrolu online 2 gün süren bir çalıştay yaptık. Onunda önemli çıktıları oldu. Pandemi dünyanın çalışma düzenini önemli ölçüde değiştirdi. Bu sırada iş yapış şekilleri de değişti. Kompozit sektörü de hızlı değişen ve gelişen bir sektör. Biz bu değişimleri de dikkate alarak ortak sorunlarımıza ortak akılla çözüm üretmek için bir araya geldik. Ve sonraki yönetimlere de bir rehber oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.