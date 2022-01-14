Kontek, 28 yıldır enerji verimliliği çözümleri sunuyor

Elektrik mühendisliği firması olarak hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Kontek Enerji Verimliliği ve Drives Direktörü Hakan Çınar, “25. yılımızda Konar Enerji ile birleşerek otomasyon, taahhüt, mühendislik sürücüleri, enerji verimliliği, solar EPC ve işletme bakım gibi 6 operasyonel birimi içerisinde barındıran 6 farklı disipline sahip fakat tek bir amaç için tüm faaliyetlerimizi ‘Enerji ve Ötesi’ mottosuna paralel planlamış bir organizma haline getirdik. Son kurulan yeni birimimiz ‘Mühendislik Sürücüleri ve Uygulamaları’ ile ağır sanayiye özel OG ve Yüksek güçlü AG Sürücü uzmanlığımızla ve taahhüt tecrübemizle desteklenen çözümlerimizle enerji verimliliği projeleri gerçekleştiriyoruz. 2019’da iştirakimiz ile kurulan Loggma Yazılım A.Ş ile, yapay zekâ algoritmaları kullanarak güneş enerjisi santrallerinde performans arttırıcı çözümler sunan Solarify ve Enerify ürünlerini geliştiriyor, dijitalizasyon, yapay zekâ ve yazılıma yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attıklarını anlatan Çınar, “Rexam Fabrikası’nda otomasyon ve motor kontrol sistemleri kurduk. Osmangazi Köprüsü’nün keson batırma operasyonunu gerçekleştirdik. Şişecam-Trakya Cam, Paşabahçe, Limak, Akfen, Eczacıbaşı, Harran Üniversitesi, Daikin, Netlog, Mars Lojistik, Kipaş, Uçak Tekstil, Irmak Oto Soğuk Hava Depoları, Turkcell, Kocaer, JTI gibi kuruluşların güneş enerjisi santrallerini kurduk. 14.040MWp’lik Baltech Projesi’nin tamamladık. Limak Enerji’nin 16.34 MWp’lık Apa Projesi’nde üretim başladı. Kontek’in kendisinin yatırımcısı olduğu toplam 30 MWp büyüklüğünde sahaları, enerji üretimine devam ediyor. YEKA-3 Adıyaman GES projemiz ile yaklaşık 25 MWp büyüklüğe sahip olacağı planlanan güneş enerjisi yatırımımızı profilimize eklemek için heyecanlanıyoruz” diye konuştu.

Motor hız kontrolü gereken proseslerde kullanılan dünyaca ünlü markaların distribütörlüğünü yaparak satış ve servisini verdiklerini dile getiren Çınar, “Özellikle demir-çelik, çimento, petro-kimya, maden ve tekstil gibi sektörlerin pompa, fan, kırıcı, vinç, chiller, kompresör ekipmanlarında uygulamanın izin verdiği ölçüde ve proses geri bildirimler ile hız kontrol uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamalar prosesin cinsine göre enerji tüketiminde ciddi düşüşler sağlıyor. Motor hız kontrolü projeleri önde gelen enerji verimliliği uygulamaları arasında yer alıyor” dedi.

Enerji verimliliği alanında odaklandıkları proseslerin genellikle fan ve pompa uygulamaları olduğuna dikkat çeken Çınar, “Pompalarda enerji verimliliği konusunda HABAŞ’ta proje yürüttük. Habaş’ta proses suyu pompa motorları toplam gücü 20 MW. Sistemdeki OG ve AG motorlar doğrudan yol vermeyle çalışıyordu. Sistemdeki motorlara hız kontrol cihazı (VFD) takarak tahminen 8 bin 500 evin yıllık enerji tüketimine denk olan, 30 bin MWh/Yıl enerji tasarrufu sağladık. Yıllık 20 bin ton karbondioksit oluşumunu engelledik. Fan uygulaması referanslarımızdan biri Tosçelik. Burada toz tutma fanı motor toplam gücü 1800 kW idi. Sistemdeki motorlara hız kontrol cihazı (VFD) takarak %15 enerji verimliliği sağladık. Enerji verimliliği uygulamalarımıza bir diğer örnek olarak DC/AC motor dönüşümlerini de ekleyebiliriz. Kroman Demir Çelik’te Rolling Mill motor güçleri 515 kW ile 1000 kW arasında değişiyor. Fabrikadaki birçok DC tezgâh motor ve sürücüleri AC motor ve sürücülerine çevirdik. Böylelikle yaklaşık %15 enerji verimliliği gerçekleşti” diye konuştu.