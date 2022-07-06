Kontek, yeşil enerjiyi tarlada üretip, markette satacak

İZMİR - Bu yıl yeni organizasyonları olan yeni teknolojiler departmanını kurduklarına dikkat çeken Kontek Enerji CEO’su Tolga Murat Özdemir, “Bu sayede gelecek teknolojileri daha yakından takip eden ve bu anlamda fark yaratan bir şirket olmak için büyük bir adım attık. Gelecekte otomasyon kabiliyetlerimiz ile EV Charger ünitelerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik izleme, kontrol ve dinamik yük dengeleme için bir yazılım çözümü geliştirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalar Kontek’in yenilikçi yapısıyla uyumlu bir şekilde yenilenebilir enerji, enerji depolama ve e-mobility çözümlerimizle ve bu çözümleri destekleyen dijital dönüşümümüze destek olarak yolumuza ışık tutacak. Uzun vade gelecek hedefimiz ise 360 derece hizmet anlayışımız ve sunduğumuz çözümler ile birlikte güneş enerjisi santrallerinde ürettiğimiz enerjiyi, elektrik şarj istasyonlarında satmak olacak.

Solar birimlerinin 2022 hedefleri olan 70 MWp’in üzerine çıkarak sadece ilk 6 ayda toplamda 100 MWp’lik birçok projeye imza attığını dile getiren Özdemir, “Katılmış olduğumuz YEKA-3 GES yarışmalarında toplamda 3 ayrı ilde olmak üzere 85 MWp’lık kapasite ihalesi kazandık. Bunun yanında 5.1.h projeleri kapsamında çatı alanı kısıtlı ancak enerji tüketimi yüksek olan yatırımcılarımıza epc ve öncesi/sonrası hizmetleri kapsayan tüm süreçlerde anahtar teslim çözümler sağlıyoruz. Kontek olarak kurumsalda büyük firmalar ile çalışıyoruz. Bu büyüklükte projeler ile ilgilenirken Türkiye’nin dört bir yanında küçük büyük fark etmeden tüm yatırımcılara hizmet vermek için elbette ki bir yayılım politikası izlemek gerekiyor. Bu yöndeki yayılımı Solar Alliance partnerlik ağımız ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi solar partnerleri olan Sunra Enerji’nin geçen yıl kurulduğunu hatırlatan Özdemir, “Buna rağmen bu sene Ege Bölgesi küçük ticari ve mesken çatılarında oldukça iyi bir performans sergileyerek henüz birinci yılı dolmadan 20 MWp’lik projeye imza attı. Adana-Mersin-Kahramanmaraş bölgesindeki partnerimiz Merkon Otomasyon ise Türkiye’nin güneyindeki projeler ile ilgileniyor. Biz 2022 yılı sonunda Marmara Bölgesi’nde bir partnerlik ve Akdeniz bölgesindeki projeleri takip edecek bir partnerlik olmak üzere toplamda 4 partner ile Türkiye’nin dört bir yanında güneş enerjisi projeleri geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Enerji verimliliği birimlerinin endüstride enerji tasarrufu projeleri ile %25’lik bir büyüme sağladığını söyleyen Tolga Murat Özdemir, “AC motor kontrol uzmanlığı ile, demir-çelik, çimento, petro-kimya, maden ve tekstil sektörlerinde pompa, fan, kırıcı, vinç, chiller, kompresör uygulama alanlarında sistemin konfor ve ihtiyaçlarından ödün vermeden proses geri bildirimleri ile devir optimizasyonu yaparak enerji verimliliği projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Mühendislik sürücüleri, taahhüt, otomasyon birimlerimiz ile de başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Taahhüt departmanımızın tecrübelerini enerji sektörü ile harmanlayarak; sıfır emisyon kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Kabiliyetlerimizi; artan atıkları değerlendirme için kurulan enerji santralleri, türbin senkronizasyon otomasyonu, hibrit enerji santrallerinin otomasyonları ve enerji depolama sistemlerinde kullanacağız” diye konuştu.