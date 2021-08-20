“Kontenjanların dolması, mesleki eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığını ortaya koyuyor”

MERSİN - LGS yerleştirme sonuçlarına göre MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında faaliyetlerine başlayan 113 meslek lisesinin kontenjan doluluk oranının yüzde 96’ya yükseldiğini belirten Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kontenjanının ise tamamen dolduğunu aktardı. Öğrencilerden gelen yoğun talebin mesleki eğitimin öneminin giderek daha iyi anlaşıldığı anlamına geldiğini ifade eden Cihat Lokmanoğlu, “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Şubat 2019’da imza altına alınmıştı. Aradan geçen kısa süreye rağmen, bugün LGS yerleştirme sonuçlarına göre ortaya çıkan tablo, mesleki eğitimin ve özellikle de özel program uygulayan meslek liselerinin daha fazla tercih edildiğini ortaya koydu. Kontenjanların dolması, projenin başarısını ortaya koyduğu gibi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren oda borsalarımızın meslek liselerine ne derece sahip çıktığını da göstermektedir.” dedi.

Okullarda donanım ve eğitim kalitesinin daha da arttırılmasına odaklanıldı

Sınavla öğrenci kabul eden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde doluluk oranının ise yüzde 77 olduğunu dile getiren MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, hamiliğini yaptıkları Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (MDTO MTAL) de kontenjan doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını ayrıca okulu tercih eden öğrencilerin yüzdelik başarı dilimlerinin de yükseldiğini aktardı. Mesleki ve teknik eğitimin öğrencileri ilgi alanları doğrultusunda teknik uzmanlık ve beceriyle donarak iş hayatına veya yükseköğretime hazırlayan, mezunların istihdama katılmalarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu kaydeden Cihat Lokmanoğlu, “Projemiz ile okullarda donanım ve eğitim kalitesinin daha da arttırılmasına odaklandık. Eğitim programlarımız, sektörlerin ihtiyaçlarına göre ve sektörlerle birlikte tasarlanan yeni nesil meslek lisesi olarak anılıyor” diye konuştu.

“Denizcilerimizin mesleğin gerektirdiği yetkinlikle donanmasını çok önemsiyoruz”

MDTO MTAL’de geleceğin denizcilerini yetiştirildiğini ifade eden Başkan Lokmanoğlu, şunları söyledi: “Dünya denizlerinde, sahip oldukları bilgi ve donanımla ülkemizi temsil edecek denizcilerimizin nitelikli eğitim almasını, mesleğin gerektirdiği yetkinlikle donanmasını çok önemsiyoruz. Okulumuzda, atölye ve laboratuvarların yenilenmesinden, başarılı öğrencilere verilen burs desteklerine, müfredata ek olarak verilen İngilizce derslerinden, öğrenci motivasyonunu artırmak üzere verilen yelken eğitimlerine, okula hibe ettiğimiz 2 ayrı teknenin eğitim amaçlı kullandırılmasına kadar çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Bakanlıkça yapılan kalite denetimlerinde 100 tam puan alan Türkiye’deki tek lise olarak bizleri gururlandıran Okulumuzun kontenjanının bu yıl da tamamen dolması sevindiricidir” ifadelerini kullandı.

Nacaroğlu: Öğrencilerin yüzdelik başarı dilimleri yükseldi

MDTO MTAL Müdür Hüseyin İlhan Nacaroğlu ise okullarını tercih eden öğrencilerin yüzdelik başarı dilimleri geçtiğimiz yıl yüzde 13 ile yüzde 49.9 Aralığında iken, bu yıl yüzde 10.3 ile yüzde 39.0 seviyesine ulaştığını bildirdi. Hüseyin İlhan Nacaroğlu, “Kayıt yaptıran öğrencilerimize neden okulumuzu tercih ettikleri sorulduğunda; bir yakını, tanıdığı veya arkadaş tavsiyesi ile değil de kendi araştırmaları sonucunda bilinçli ve istekli bir şekilde gelecek planlamalarını yapmış olmaları bizleri ayrıca mutlu etti. Öğrencilerimizdeki bu heves ve kararlılık bizleri de daha güzel işler yapma konusunda motive ediyor. Öğrencilerimizi yaptıkları işi seven, mutlu bireyler olarak yetiştirmek önceliğimiz” diye belirtti.