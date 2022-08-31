KONTİMDER Başkanı: Sosyal konut projesi önemli bir adım

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KONYA - (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Küçük, yaşanan maliyet artışları ile gündeme gelen konut krizinin çözümü için devreye alınacak 150 bin konut üretiminin inşaat sektörüne nefes aldıracağını ifade etti. Proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma imkanı tanınacağını belirten Gökhan Küçük, “Maliyetlerin hızla arttığı bir dönemde sosyal konut projesi ile vatandaşlara imkan tanınmasının önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Böylece durgunluk yaşayan inşaat sektörü için bir hareketlenme yaşanacak ve sektör nefes alacak.” dedi.

Yapı ruhsatlarında düşüş devam ediyor



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılı 2. Çeyreğinde (Ocak-Haziran) belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı. İnşaat sektöründeki yaşanan durgunluğun istatistik rakamlarına yansıdığını belirten Gökhan Küçük, 2022 yılının ilk 6 ayında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümlerinin geçen yıla göre yüzde 7,8 azaldığını belirtti. Gökhan Küçük, yılın ilk çeyreğinde ruhsatı verilen bina sayısı 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüzölçümü yüzde 21,8 oranında düşüş gösterdiğini hatırlattı.

2022 yılının 2. çeyreğinde ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,3 milyon metrekareye ulaştığını kaydeden Gökhan Küçük, toplam yüzölçümün yüzde 53,3'ünün konut alanı olarak gerçekleştiğini söyledi. Gökhan Küçük, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümünün ise yüzde 20,1 arttığını ifade ederek, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,6, daire sayısı yüzde 22,5 arttığını, toplam yüzölçümün yüzde 57,5'inin konut alanı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Konut satışları temmuzda geriledi

Konut kredi faiz oranının yüksek ve ulaşılamaz olmasının konut satışlarında yaşanan daralmayı tetiklediğini ifade eden Gökhan Küçük, yabancılara yapılan satışların iç pazardaki fiyatları yukarı çektiğini dile getirdi. Konut satışlarında temmuz ayında gerileme yaşandığını belirten Gökhan Küçük, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 olarak gerçekleştiğini söyledi. Gökhan Küçük, temmuz ayındaki gerilemeye karşın yılın ilk 7 ayında konut satışlarının yüzde 24,2 artışla 820 bin 300 rakamına ulaştığını belirtti. İpotekli konut satışlarının yüzde 6,8 azalış gösterdiğini ifade eden Gökhan Küçük, “Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artışla 189 bin 463 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak 28 bin 688 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 237 bin 139 olarak gerçekleşti.” dedi.