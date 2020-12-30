KONTİMDER’in yeni başkanı Gökhan Küçük oldu

KONYA-DÜNYA

Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği’n (KONTİMDER) yönetim kurulu başkanlığında görev değişimi oldu. KONTİMDER 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yasin Bilen, görev süresinin dolmasıyla başkanlık görevini Gökhan Küçük’e devretti.

Başkanlık görevini devralan Küçük, KONTİMDER’in 5 yıldır sektöre ve şehre önemli hizmetler verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etti. Küçük, “Dünya ve ülkemiz pandemiden dolayı zorlu bir süreçten geçiyor. Görev yapacağımız süre içerisinde en önemli amacımız sektörümüze ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak. KONTİMDER olarak ülkemiz adına çalışmaya, katma değer yaratmaya ve üyelerimize önceki dönemlerde olduğu gibi her konuda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanlığını 2018 Aralık ayından bu yana sürdüren Ahmet Yasin Bilen, “KONTİMDER olarak sektörümüz ve üyelerimiz için faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük. KONTİMDER 5. yılını geride bıraktı. Derneğimizin kuruluş hedefleri ve amaçları doğrultusunda sektörümüzde destek olmanın yanında sorunlarını da gündeme getirmeye çalıştık. Bayrağı devralan yeni başkanımıza başarılar diler ve yeni dönemin hepimiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.