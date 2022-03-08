Konukoğlu: SANKO’nun temellerini bir kadın attı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Konukoğlu, 8 Mart dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı videoda holdingin tarihçesi ile ilgili bilinmeyen bir bilgiyi ilk kez açıkladı. SANKO’nun temellerinin büyük büyük dedesi Sani Efendi’nin eşi Hatice Hanım tarafından atıldığını belirten Konukoğlu, kadın emeğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Rahmetli büyük büyük dedem Sani Efendi Sanko’nun temellerini atarken dokumacılığa başlar. Daha sonra hayatını Hatice Hanım’la birleştirir. Yemen harbi başlar ve seferberlik ilan edilir. Sani Efendi Yemen’e gider ve orada şehit düşer. Hatice Hanım hem bir evladı ile yalnız başına kalır hem de tezgahlarla baş başa kalır. Çare bu tezgâhları çalıştırarak geçimlerini sağlamaktır. Uzun müddet bu tezgâhları çalıştırırken, aynı zamanda dedem Zekeriya Bey’i de bu sırada büyütmektedir. Sani Efendi’nin şehitlik mertebesine ulaşmasından sonraki süreçte kendisi bu tezgâhları çalıştırmamış olsaydı ya da bunları satıp iş yapmamış olsaydı belki de Sanko’nun temelleri atılmamış olacaktı. Buradan da görüyoruz ki Sanko’nun temellerinde bir kadının emeği, onnun göz nuru var. Bu dünyanın her tarafında, Anadolu’daki birçok şehirde, yüz yılı aşmış şirketlerimizin ve diğer şirketlerimizin hepsinin temelinde eminim ki bir kadının emeği vardır.”