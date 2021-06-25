Konukoğlu’ndan gençlere tavsiye: Girişimcilikten korkmayın

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi ile Kanal Ekonomi iş birliğinde düzenlenen “Akademik Girişimcilik Zirvesi” SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Türkiye’nin yedi bölgesinde bulunan dokuz farklı üniversiteden, girişimcilik alanında uzman girişimci akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Konukoğlu, girişimcilikte bahane olamayacağından bahsetti. “Bin sefer konuşup bir sefer işi koparırsınız” diyen Konukoğlu, “Girişimcilikte bahane olmaz. Genç girişimcilerimiz eğer uğraşmazsa, emek vermezse, mücadele etmezse, çabuk sıkılırsa yapacağı işi yapamaz ve başarı elde edemez” ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, kadın girişimcilerin mücadele konusunda erkeklerden daha azimli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Kadın girişimcilerimiz kadınların içgüdüsünden olsa gerek mücadele konusunda erkeklere göre daha azimliler, bizler biraz çabuk bıkıyoruz gibi geliyor. Bazı genç arkadaşlarımızda üniversitenin son dönemlerinde bir ümitsizlik oluyor. Mezun olduğumda ne yapacağım demeyi bırakıp başarılı olacaklarına inanarak yılmadan mücadele etmeliler. Belki birkaç kez denemek durumunda kalabilirler ama önünde sonunda başaracaklarından şüphe duymasınlar. Gençlerimiz asla pes etmesinler, çok çalışıp mücadele etsinler. Üniversitelerimiz nitelikli eğitim veriyor. Gençler teknolojiye yetişkinliklere göre daha hakim. Bilgiye erişimin kolay olduğu bir dönemde gençlerimiz bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Teknolojiyi verimli ve doğru kullanan gençlerimiz başarılı birer girişimci olabilirler. Babam Sani Konukoğlu ‘Mal alacağımız veya bir işe gireceksiniz. Geç kaldık diye bir şey yok. Başladığınız gün en erken gündür’ derdi.”

Üniversite- sanayi iş birliği konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını ve bu konuda ciddi ilerleme sağlandığına anlatan Konukoğlu, “Bu yönde ciddi yol alındığını görüyoruz. Üniversite- sanayi iş birliğiyle birlikte girişimci sayısı da artmaya başladı” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da konuşmasında üniversitenin çalışmaları ve yürüttüğü projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Dağlı, gençleri dinlemek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Gençlerin kendilerini ifade etmelerini sağlamalıyız ve her zaman teşvik etmeliyiz. Ekip çalışması yapmalarını desteklemeliyiz” dedi.