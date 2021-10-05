Konut fiyatı artan Bursa'da gecekondulaşma endişesi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Emlak Müşavirleri Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi, artan konut fiyatları nedeniyle Bursa’nın yeniden çarpık kentleşme ve gecekondulaşma tehdidi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Çelebi, sanayileşme ile birlikte yaşanan göç ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kentte konut üretilmemesi halinde bütçesine göre konut bulamayanların bir şekilde gecekonduya yönelebileceğini iddia eden Erdal Çelebi, “Bu tehlikeyi birlikte görüp, kontrol etmemiz lazım. Vatandaşa yaşanabilir alanların düşük maliyetlerle teslim edilmesi gerekiyor. Geçmişte şehrimizin birçok alanını gecekondu ile süsleyen zihniyetin eseriyiz. Gecekondulaşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu yaşanan depremlerde gördük. Şehir yeniden dizayn edilmezse depremden sonra da bunları konuşuyor olacağız. Hak sahipleri de oturduğu evin sağlıklı eve dönmesi için fedakarlık yapması gerekiyorsa, dikkate almalı. Devlet kentsel dönüşümde ciddi destekler verdi. Bunu biraz daha artırır ise belediyeler de sağlıklı yaşam projelerinin ne denli önemli olduğunu halka anlatabilirse, rantsal dönüşüm değil de gerçekten kentsel dönüşüm modelini hep beraber benimsersek, bu şehrin belki de birçok sıkıntısından kurtulmuş olacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Şehre yeni planlı alanlar kazandırılmalı”

TOKİ’nin Bursa’da orta ve alt gelir seviyesindekilere yönelik konut ürettiğini hatırlatan Çelebi, “Üretilmese şu anki rakamların çok üzerinde rakamlar konuşuyor olacaktık. Belediyeler ve TOKİ’ye daha çok görev düşüyor. Rekabeti ancak serbest piyasada devletin ürettikleri ile vatandaşın ürettiği arasındaki rakamlarla bulabiliriz. Doğru planlama ile ihtiyaç sahiplerine yönelik konutları üretmezsek, bu rakamların bugünkü seviyenin çok üzerine çıkacağının altını çizmek istiyorum” dedi. Sorumluluğun sadece devlette, belediyede veya üretici tarafında olmadığını söyleyen Çelebi, “Sorumluluk herkeste var. Arsa sahiplerinin ağzının suyu akıyor. Fiyatlar yükseldikçe hoşuna gidiyor. Buradaki rant kapılarının denetlenmesi gerekiyor. Yeni planlı alanların şehrimize kazandırılmasını, bununla beraber tapudaki rayiç bedellerin dengeli şekilde devlet tarafına vergi olarak aktarılmasını, doğru satış rakamlarıyla alıcı ve satıcı arasındaki rayiç bedellerinin belirlenmesi; hem ülke ekonomisine, hem sektöre, hem de yatırımcı tarafına çeki düzen vereceğinin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerin yoğun baskısını bu ay hissedeceğiz”

Sektörde en büyük sorunun asgari ücretli bir çalışanın konuta erişimi olduğuna işaret eden Çelebi, şunları söyledi: “Bugün Bursa’da istisnalar dışında bin liranın altında oturulabilir denilen bir konutu bulmak mümkün değil. Bin liranın üzerinde bitişik nizam denilen eski yapılar da dahi kiralar, bin 500 ile 2 bin liraya çıktı.” Üniversite öğrencilerinin 2019’da 800 ile bin lira arasında kaldığını anımsatan Çelebi, değerlenen gayrimenkul fiyatı ve yatırımcısının yaklaşımıyla ortalama fiyatların bin 500 lira ve üstüne çıktığına dikkat çekti. Kentte konut fazlası bulunmadığının altını çizen Çelebi, “Kiralıkta da kısmen konut sıkıntısı çekmiyoruz. Öğrencilerin yoğun baskısını Ekim ayında hissedeceğimiz için gelecek öğrencilerimizi hep birlikte sıkıntıya düşürmeyecek alanlarda barındırmayı ümit ediyoruz. Bununla birlikte mülk sahiplerine ve sektör paydaşlarımızdan bir isteğimiz var. Lütfen kimse öğrenciye, ‘Kiralık daire yoktur’ demesin. Çünkü geleceğimiz gençlerimiz ve herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Öğrencilerimize kendi çocukları, kardeşleri gibi sahip çıkmalarını ve bu bağlamda hepsine elinden geldiğince fedakarlık yapmalarının çok önemli olduğunu söylemek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Hangi semtte fiyatlar ne kadar arttı?

Yıldırım Millet Mahallesi’nde 2019 yılında 5 kat imarlı, sosyal donatılı, site olarak yapılaşmaya uygun olan arsa metrekare birim fiyatlarının bin 500 liradan, 2020 yılında 2 bin 800 liraya çıktığını söyleyen Çelebi, bu yıl Eylül ayı itibariyle aynı bölgedeki fiyatların 4 bin 500 ile 5 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Osmangazi Yunuseli’de aynı emsaldeki arsaların 2019’da 2 bin 200 ile 2 bin 300 lira arasında değiştiğini anlatan Erdal Çelebi, 2020’de 3 bin 800 ile 4 bin, şimdi ise kısıtlı arsaların talep karşılığında fiyat bulduğunu vurguladı. Alıcı ve satıcı arasında gerçekleşen rakamlarla ticaretin gerçekleştiğini ifade eden Çelebi, rakamların 5 bin liranın üzerine çıktığını ilave etti. Nilüfer Özlüce’de arsa fiyatlarının 2019’da 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Çelebi, 2020’de 4 bin 200 ile 4 bin 500 arasında değiştiğini belirterek, bugün bu oranların 8 bin liraya kadar yükseldiğini aktardı. Özlüce’de 2019 yılında 500 bin liraya konut bulma imkanı bulunduğunu hatırlatan Çelebi, “Fiyatların, 2020’de 700 bin ile 800 bin liraya, 2021 yılında 1 milyon 300 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz. Yıldırım’da 350 bin lira ortalama ile satılan konutların şu anda 750 bin liraya kadar yükseldiğini, 2020’de 475 bin ile 500 bin liraya çıktığını, bugün itibariyle 700 bin lira seviyesine oturduğunu görüyoruz. Osmangazi’de 3+1 büyüklüğündeki konutun 2019 yılında 350 bin liradan satılırken, 2020’de 550 bin ile 600 bin liraya, şu anda da 800 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz” dedi.