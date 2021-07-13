Konut piyasasının zam şampiyonu yine İzmir

Duygu GÖKSU



İZMİR - İzmir’in konut piyasası son yıllarda Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor ve üç büyük kent arasında ilk sırada yer alıyor. İzmir Ticaret Odası İş Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İzmir'de Yükselen Trend: Konut Piyasası” raporuna göre İzmir, satılmayı bekleyen konut adedine göre İstanbul ve Ankara’dan sonra 85 bin konutla üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca İzmir’de yüzde 30,2 ile İstanbul ve Ankara’dan daha fazla fiyat artışı yaşandığı belirtiliyor.

Raporun ortaya koyduğu konuttaki artışı değerlendiren İzmir Müteahhitler Derneği Başkanı İsmail Kahraman, inşaat maliyetleri artmadan önce üretilen fazla konut stokunun alıcıya büyük bir avantaj sağladığını vurguladı. İzmir’in konut fiyatlarının geçiş süreci nedeniyle oturmadığını ifade eden Kahraman, “Ciddi bir konut stokumuzun olması, alıcı açısından çok büyük bir avantaj. Eldeki konutlar malzeme fiyatlarına artış gelmeden önce tamamlanmış konutlar. Yaşanan geçiş süreci cazip bir fırsat oluşturuyor. Demir fiyatlarında yaşanan yüzde 150’lik artışın yanı sıra, beton, çimento, mobilya, elektrik grubu ve bütün malzeme gruplarına ciddi zamlar söz konusu oldu. Dolayısıyla, bugün stokta bulunan konutlar, yeni yapılan konutların maliyeti fiyatına alınmış olacak. Bu nedenle, konut almayı bekleyenler için konut stoku önemli bir fırsat, geç olmadan değerlendirilmeli” diye konuştu.

İzmir’in arsa maliyeti fiyatları yükseltiyor

İzmir’de konut fiyatlarının yüksek olmasında iki önemli etken olduğunu söyleyen İsmail Kahraman, “Fiyat artışının en önemli sebebini arsa maliyetleri oluşturuyor. Yüzde 50 kat karşılığı alınan arsada edilen kar dikkate alındığında, artışın asıl sebebi malzeme maliyetlerinin yanı sıra arsa maliyetleri” dedi. Malzeme fiyatlarındaki artışla ilgili de olağanüstü bir durum olduğuna değinen Kahraman, “Önümüzdeki dönemde, özellikle orta sınıfın alt gelirli vatandaşlarımızın bundan sonra konut alması son derece zorlaşacak. Önümüzdeki dönemde bu fiyatlarla ev sahibi olunması neredeyse mümkün değil. Bundan öncesinde vatandaş, birikmiş parasının üzerine kredi kullanarak gayrimenkul sahibi olabiliyordu. Bu miktarlar gayrimenkulün değerinin yüzde 25’i ederken şu anda yüzde 5’ini karşılayabiliyor. Bu nedenle konut stokunun fırsat olarak değerlendirilmesinde fayda var” değerlendirmesini yaptı.

Bugünkü fiyatları gelecek dönemde yakalamanın mümkün olmadığını belirten Kahraman, “Müteahhitler açısından da baktığımızda son dönemde yükselen maliyetler nedeniyle yeni proje üretmekten imtina ediyorlar. Yeni iş alma konusunda tereddüt yaşanıyor. Bu nedenle müteahhitler de bir süre piyasada istikrar sağlanmasını bekleyecek. Çok fazla yeni proje yapılacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Metrekare fiyatında ikinci

Konut fiyat endeksi bu yıl nisan ayında bir önceki aya göre, İstanbul’da 1,5, Ankara’da 1,5 ve İzmir’de 1,4 oranında arttı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık bazda, İstanbul’da yüzde 28,6, Ankara’da yüzde 29,8 ve İzmir’de yüzde 34,3 oranlarında artış gösterdi. İzmir’de yeni konutlar için fiyat endeksi 179,7, yeni olmayan konutlar için fiyat endeksi ise 180 oldu. Verilere göre Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama fiyat 4 bin 225,5 TL olurken, bu rakam İstanbul’da 6 bin 520,9 TL, İzmir’de 5 bin 109,2 TL ve Ankara’da 3 bin 142,8 TL olarak gerçekleşti.