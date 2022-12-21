Konut sektörü Ankara'da buluşuyor

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, yazılı açıklamasında, fuarın 22-25 Aralık'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

ATO Congresium'daki fuarın TOKİ ve Emlak Konut desteğiyle düzenlendiğini belirten Tellioğlu, alt ve orta gelir grubunda bulunan vatandaşların konuta kolay erişimleri için açıklanan projeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Tellioğlu, küresel ekonomilerde yaşanan etkilerin, özellikle alt ve orta gelir grubunun konuta erişimini zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Hükümetimizin bu önemli sorunun çözümü noktasında Türkiye kamuoyuna açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerinin özel sektör iş birliğiyle daha da güçleneceğine inanıyor ve destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konutla ilgili tüm kesimleri fuara davet eden Tellioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son zamanlarda durağanlaşan konut arz-talep piyasasındaki durgunluğu hareketlendirmek adına arz ve talep kesimini bir araya getirmek için konut sektörünün çatı kuruluşu İMKON, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve tüm ilgili kuruluşların desteğiyle Ankara’daki konut sektörünün önde gelen projelerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."