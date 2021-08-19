Konut tercihlerinde yapı ve malzeme kalitesi de sorgulanmalı

MERSİN - Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci, vatandaşların konut tercih ederken, dış cephe estetiği, mekan büyüklüğü gibi unsurların yanında binanın yapı ve malzeme kalitesini de sorgulaması gerektiğini belirten Nesim Ekinci, “Deprem bilincini tüm topluma yaymak mecburiyetindeyiz. Sınırlarımızdan geçen Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları gerçeğinden uzaklaşmadan gerekli önlemleri almalıyız. Uzmanlarımızın değerlendirmelerine göre ülkenin yüz ölçümünün yüzde 42'sinin birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alırken büyük şehirlerimiz de 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde kuruludur. Bu yüzden konut tercihinde daha bilinçli ve dikkatli olmalıyız. Ülkece maddi manevi daha çok bedel ödemeden toplumun tüm kesimleri üzerimize düşen vazifelerin farkına varmalı ve bir an önce harekete geçmeliyiz” dedi.

“Canlarımızı şansa bırakmamalıyız”

Depremlerdeki sorumluluğun yapı sahibinden, yapı müteahhidine, yapı denetim kuruluşları ve denetçilerden tüketiciye kadar herkesin olduğunu kaydeden MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, “Covid-19 salgını hiç olası görmediğimiz bir riskin dahi birden hayatımızı nasıl birden altüst edebileceğini herkese gösterdi. Yüksek deprem gerçeği ile yaşadığımız ülkemizde bilinen risklere rağmen hem kendi hayatımızın hem ailemizin canlarını nasıl şansa bırakabiliriz? Bugün, ailemizle gideceğimiz bir haftalık otel tatilinde bile en ince ayrıntısına kadar araştırıyor, otel puanına bakıyor, müşteri yorumlarını okuyarak karar veriyoruz. Bir ömür boyunca hayatınızı ve ailenizi emanet edeceğimiz binalara, evlere de aynı titizlikle yaklaşmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Kentsel Dönüşüm Mersin’in başlıca gündemi olmalıdır”

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı çerçevesinde 1,5 milyon konutun güvenli ve çevreye duyarlı yapılar olarak dönüşümünün sağlanması hedeflendiğini aktaran Nesim Ekinci, şöyle konuştu. “Deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz bir coğrafyada nitelikli, sağlam, güvenli ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken diğer yandan mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Kentsel dönüşüm süreci bu anlamda hayati bir fırsattır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda bu konuda önemli destekleri hayata geçirmektedir. Yenişehir ve Akdeniz gibi kentimizin büyük ilçelerinde 50-60 yıllık hatta daha fazla ömre sahip ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız evlerin yoğun olduğu mahalleler bulunmaktadır. Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden, el birliğiyle kentimizdeki bu riskli bina sorununu çözmeliyiz ve deprem odaklı kentsel dönüşümü hayata geçirmeliyiz.”