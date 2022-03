'Konutlara renovasyon artık yatırım olarak görülüyor'

Takip Et

Duygu GÖKSU

İZMİR - Deo İnşaat kurucusu Mimar Ozan Demirbaş, “Urla House projesinde, gayrimenkulün değerini iki kat arttıracak olan estetik, konfor ve modernliği ön planda tuttuk. Tasarımlarımız günlük hayatta önemli olduğu kadar ayı zamanda yatırım olarak görülüyor. Biz de tasarımlar yaparken değer katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Projeye başlamadan önce, Urla bölgesinden gelen proje taleplerine, proje yoğunluğundan dolayı odaklanamadıklarını söyleyen Ozan Demirbaş, “Doğru zaman doğru insan teorisine çok inanan biri olarak bu projemizde doğru zamanımızı yakaladık. Gerçekten çalışmaktan çok keyif alacağımızı düşündüğümüz ev sahiplerimizle tanıştık. 1 Temmuz 2021 tarihinde başladığımız proje boyunca ev sahiplerimizin bize duyduğu güvenle tasarımsal kararlarımızı hızlı bir şekilde aldık ve tecrübeli uygulama ekibimiz ile 4 ay gibi kısa sürede tasarımlarımızı yaşanabilir hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Hem ev sahipleri hem de uygulama ekibiyle sıcak iletişim kurmanın başarının önemli bir parçası olduğunu belirten Demirbaş, “Bu projemiz Urla’nın ruhunu yansıtan konforlu, estetik ve hem yazlık hem kışlık fonksiyonda kullanılabilen sıcak bir yuvaya dönüştü” dedi. Tasarım açısından tarafımıza olan güven ve beğeniyle, iyi bir planlama ve iş disiplini sayesinde, 1 Temmuz 2021 tarihinde, 21 Ekim 2021 tarihinde teslim edildi” dedi.

Projeyi bitirmesek maliyet yüzde 40 artardı

Satın alma süreçlerinde, her malzeme ve anlaşmaları proje başında toplu bir şekilde yaparak ilerlediklerini aktaran Demirbaş, "Malzeme ve işçilik anlaşmalarını proje başında tamamladıktan sonra iş planımızı oluşturduk. Bu disiplinle yol aldığımız için zam artışlarından bir nebze de olsa etkilenmiyoruz. Maliyetlerin her an değişiklik gösterdiği dönemlerde tam olarak hedef fiyatlarımızı tutturmamız çok zor. Ancak yüzde 10 sapmalarla maliyet/kar oranlarımızı dengede tutmaya çalışıyoruz. Fiyat performans dengesini kurmak ve müşterilerimizi maliyet konusunda üzmemek adına bazen kardan zarar ettiğimiz de oluyor” diye konuştu.

Tüm ürünlerin kendi atölyelerinden çıktığını ifade eden Demirbaş, “Yaklaşık 2 milyon TL civarında maliyeti olan bu projeye bugün başlansa, maliyet yüzde 40 daha üzerinde olacaktı. Bu sebeple inşaat ve dekorasyon işlerinde hızlı karar almak ve aksiyon her zaman karlı, ertelemek ise maliyetlidir” dedi.