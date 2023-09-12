Konya, artık dünyada da tanınan bir marka şehir

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Konya Modeli Belediyecilik’ misyonuyla hareket ettiğini ve çalışmalarını bu çerçevede yürüttüklerini vurgulayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tek derdimiz Konya’ya ve Konyalılara hizmet etmektir. Konya, hepimizin sevdası, geçmişi ve geleceğidir.

Konya Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleriyle yeni baştan inşa edildi. Yaptığımız hizmetlerle ve kazandırdığımız eserlerle Konya’yı yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da bir marka şehir haline getirdik. Bunun en açık ispatı; Konya’nın bugün dünyanın tüm şehirlerine Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında başkanlık yapıyor olmasıdır” diye konuştu.

Konya tarihinin en parlak günlerini yaşıyor

Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla ve ‘Gönül Belediyeciliği’ düsturuyla hayata geçirdikleri projeler sayesinde, Konya’nın adeta tarihinin en parlak günlerini yaşamaya başladığını belirten Başkan Altay, “Şehrimizin hayallerini gerçekleştirmek için gereken her ne varsa vakit kaybetmeden yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte, ortak akılla yönettik ve bugünlere taşıdık” şeklinde konuştu.

KONYARAY, ulaşım altyapısı için dönüm noktası olacak

Konya’daki raylı sistem hatlarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını önemsediklerini kaydeden Altay, “KONYARAY banliyö projemizin, üç etabıyla birlikte toplam uzunluğu 45,9 kilometre olacak. Şehrimizin ulaşım altyapısı için bir dönüm noktası olan KONYARAY ile Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizin en önemli noktalarını, organize sanayi bölgelerini, lojistik merkezi ve havaalanını birbirine bağlayacağız.

Böylelikle bu noktalar arasında hem araç trafiğini azaltacak hem de hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmuş olacağız. 2 milyar 300 milyon lira yatırım bedeli ile şehir tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımlarından biri olan KONYARAY, şehrimize şimdiden hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Öğrenci ulaşımında en ucuz şehir

Konya Başkan Altay, Konya’nın Türkiye’nin coğrafi olarak en büyük, nüfus olarak da 6’ncı büyük şehri olduğunu anımsatarak, “Konya’da, toplu taşıma hizmetleri oldukça önem taşıyor. Konya 30 büyükşehir arasından, tam bilet toplu ulaşım ücretlerinin en ucuz olduğu üçüncü şehirdir.

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerden neredeyse yarı yarıya daha ucuza toplu ulaşım sağlıyoruz. Öğrenci ulaşımında ise 4 lira ile Türkiye’nin en ucuz şehri Konya’dır” dedi. KOSKİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yalnızca son aylarda maliyeti 250 milyon lirayı bulan onlarca farklı yatırımı hayata geçirdiklerini paylaşan Altay, “Bugün 30 büyükşehir arasından en ucuz su temin eden şehirlerden biri de Konya’dır.

Konya gibi su kaynaklarının sınırlı olduğu bir coğrafyada hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, “Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan ve dünya genelinde 240 binden fazla üyesi bulanan Dünya Belediyeler Birliği UCLG’in, 3 şehir ile birlikte başkanlığını yürütüyoruz.

UCLG çatısı altında yalnızca Konya’ya değil, tüm insanlığa en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. 26-27-28 Ekim tarihlerinde, Konya’da UCLG Dünya Konseyi’ne ev sahipliği yapacağız. 7 kıtadan 350’den fazla belediye başkanının ve bin katılımcının yer alacağı UCLG Dünya Konseyi, hiç şüphesiz şehrimize büyük değer katacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız günden bir gün önce Konya olarak birliğin dönem başkanlığını devralacak ve 100. yıl için ülkemize güzel bir armağan sunmuş olacağız” diye konuştu.