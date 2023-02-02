Konya bir açık hava müzesi haline geldi

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Toplantıya kültür, sanat, turizm ve basın camiasının temsilcileri katılım gösterdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihin köklü izlerini taşıyan; asırlardır barışın, huzurun ve hoşgörünün mayası olan Konya’nın her dönemde en önemli merkezlerden birisi olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı.

Görkemli bir tarihe sahibiz “Köklü medeniyetimiz bütün ihtişamıyla ve görkemli eserleriyle Konya’mıza mührünü kazıdı” diyen Başkan Altay, “Sahip olduğumuz bu birikim Konya’mızın adeta açık hava müzesi olmasını sağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; Darü’l-Mülk Konya’mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, yaptığımız tüm çalışmalar içerisinde önceliğimiz oldu. 10 bin yıllık bir mirası yaşatma gayesinde olan Konya Modeli Belediyecilik sayesinde, güzel şehrimiz her alanda büyük kazanımlar elde etti” ifadelerini kullandı. Altay, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023’ün, tüm ülke adına son derece kıymetli bir yıl olduğuna belirterek, “Bu yılı Konya’da dolu dolu geçirmek ve bir kültür yılı haline getirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir takvim hazırladık” şeklinde konuştu.