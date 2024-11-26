Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a yeni unvan

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Hatay’ı ayağa kaldırmak için gösterdiği gayretle adından söz ettiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Fahri Doktora unvanı takdim edildi.

Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasına kıymetli katkı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda her iki şehirden de çok sayıda katılımla düzenlenen Fahri Doktora Töreni’nde söz alan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Eren, “Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi nezdinde vefakâr Konya halkının yardım ve destekleri Hatay’ın yeniden inşasına giden yolda gözlerimize fer, ayaklarımıza derman olmuştur. Sayın Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın liderliğinde sunulan insani yardımlar ve lojistik destekler Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasına kıymetli bir katkı olmuştur. Henüz deprem felaketinin üzerinden saatler geçmişken, toprağa düşmüş fidanın can suyuyla buluşturulması misali üniversitemiz su kuyularının ve tesisatının süratle onarılması ve afetin ilk saatlerinde en önemli ihtiyaçların başında gelen gıda ve su ihtiyacının giderilmesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarına tüm Hatay halkı şahitlik etmiştir” diye konuştu.

"Benim şahsımda tüm Konyalıları onore ettiniz"

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Eren’e ve üniversite senatosuna teşekkür ederek konuşma yapan Başkan Altay şunları kaydetti: “Aradan vakit geçmesine rağmen yapılan bir iyiliğin unutulmayacağını sizler gösterdiniz ve benim şahsımda tüm Konyalıları onore ettiniz. Tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Burada programın başından beri bir fotoğraf var. Orada şahsıma tevdi edildiği için benim fotoğrafım var ama bu fotoğrafın arkasında Konya’da yaşayan 2 milyon 300 bin insan var. Bu fotoğrafın arkasında Konya dışında yaşayan Konyalılar var. Bu fotoğrafın arkasında yurt dışında yaşayan Konyalılar var. Onun için ben bu ödülü aslında Konyalılar adına alıyorum. Buradan tüm Konyalılara da teşekkür ediyorum. Biz Hatay’da çalışan belediyelerdendik ama bütün belediyelerimiz imkanları seferber ederek adeta çözümün bir parçası olmak için gayret gösterdiler. Dolayısıyla bu fahri doktora ünvanını da deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm belediye başkanlarımız ve belediye personeli adına aldığımı da ifade etmek isterim. Onlara da buradan sonsuz teşekkür ediyorum.”





