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Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 50 zabıta memuru istihdam edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

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