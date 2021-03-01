Konya Büyükşehir Belediyesi baskı hizmeti alacak
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı 20 bin adet kitap ve 7 bin adet puzzle baskısı hizmeti satın alınacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Genç Komek Yaz Okulu İçin Elifba Dua Kitabı ve Puzzle Baskısı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.