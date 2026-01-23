Konya Büyükşehir, kültür çalışmalarını şehre yayacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen prog­ramda Başkan Altay, Konya’nın, asırlardır tarihin, kültürün, mede­niyetin ve hikmetin nabzının attığı müstesna bir şehir olduğuna dikkati çekti.

Başkan Altay, Anadolu’nun de­rin köklerinden bugünün yenilikçi ruhuna kadar bu geniş mirasın, bu­gün Konya’nın damarlarında yaşa­maya devam ettiğini vurgulayarak, “Bizler de bu büyük mirası hakkıyla korumak, yaşatmak ve gelecek ku­şaklara güçlü bir şekilde aktarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 2026 yılında he­deflerinin kültürel çalışmaları şeh­rin tamamına ve yılın her dönemine yaymak olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu anlayışla hem geleneksel programları güçlendirdiklerini hem de gençlere hitap eden içeriklerle kültür politikalarını derinleştirdik­lerini söyledi.

Başkan Altay, 2026 yı­lında, mevcut devam eden projelere ilave olarak; “Konya Yöresel Yemek Yarışması”, Uluslararası Mevlana Sempozyumu ve Uluslararası Sel­çuklu Medeniyeti Sempozyumu, merkez dışındaki 28 ilçede “Sazım­da Söz Var Festivali” başta olmak üzere yine birçok önemli etkinliğe imza atacaklarını ifade etti.