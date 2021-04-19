Konya Büyükşehir'den yanıt: 6 milyon TL iddiaları gerçek değil

İbrahim ÇİÇEKÇİ

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte son dönemde gündemi meşgul eden “Belediyeye esnafa dağıtmak için 6 milyon lira kaynak aktarıldı” iddialarına yanıt verdi. Altay, “İddia edildiği gibi Konya Büyükşehir Belediyesi'ne esnafa dağıtmak adına ya da başka bir nedenle aktarılmış herhangi bir para bulunmuyor. 6 milyon lira konusu Konya Valiliği ile 24 ilçede gerçekleştirilecek parke yol yapımı için imzalanan protokolden kaynaklandı” açıklamasını yaptı. Altay, bu paranın, işin bitiminde hak ediş olarak Büyükşehir Belediyesi’ne verileceğini söyledi. Her Konyalının üzerine düşenin şehrin hakkını savunmak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Terimizin son damlasına kadar bu şehre hizmet edeceğiz. Konyalılar merak etmesin. Biz Konya’nın değil 6 milyonunu 1 kuruşunu bile kimseye vermeyiz. Biz esnafımızla el ele kol kola şehrimizin hayallerini geçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya’da 16 yıldır kamu hizmeti yürüttüklerini, verilemeyecek hiçbir hesaplarının olmadığını dile getiren Altay, “Alnımız ak, başımız dik” ifadesini kullanarak, "Gerçeği yansıtmayan iddialarla sonuç elde etmeye çalışanlar var ama buradan bir sonuç çıkmaz. Çünkü ortada bir mesele yok. Üzücü olan şey Konya'nın böyle bir gündemle kamuoyu önünde tartışmaya açılmasıdır. Bunu yapanlar da burada bir şey olmadığını bildikleri halde yapıyorlar, asıl üzücü olan bu” diye konuştu.

“6 milyon TL YİKOB’da duruyor”

İşin aslının 9 Nisan tarihinde Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen bir protokolden ibaret olduğunu anlatan Başkan Altay, şunları kaydetti: “12 Nisan'da bize resmi yazı gönderildi. Konu şu: Konya'nın 24 ilçesinde yapılacak parke yollarla ilgili 6 milyon 84 bin liralık bir kaynağın aktarılması ile ilgili protokol. Peki, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) niye kendi yapmıyor da bunu Konya Büyükşehir'e veriyor. Çünkü gelen para Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sadece parke malzemesi için veriliyor. İşçilikle ilgili bedelleri biz ödüyoruz. Burada amaç şu; 120 bin metrekare yol yapmak yerine 234 bin metrekare yol yapmak, daha fazla insanın bu yolu kullanmasını sağlamak. Bu para nerede? YİKOB’ta duruyor. İşin bitiminde hakediş karşılığında Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne verilecek. ‘Nerede, nerede’ diye sorduğunuz para orada. Esnafa destekle alakası yok. Koparılan bütün fırtına bu.”