Konya Cihanbeyli'de 984 taşınmaz satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya ili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, 984 adet muhtelif nitelikte taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık artırma ile satışa çıkardı.

İhaleler 1-4 ve 5 Temmuz 2022 tarihlerinde Belediye Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde idarede bedelsiz olarak görülebilir.

Taşınmazlar peşin bedelle veya yüzde 25'i peşin kalan kısım 3'er aylık dönemlerde 4 eşit taksitler halinde satın alınabilecek.

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