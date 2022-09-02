Konya GastroFest, 4 Eylül Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak

Burcu SUNA



KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Konya GastroFest’in açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımıyla yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da on bin yıl önce Çatalhöyük’le başlayan yemek pişirme geleneğinin, binlerce yıl aralıksız devam ettiğini belirterek, “Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşıdı. Selçuklu ve Osmanlı devrinde ise Konya mutfağı adeta altın çağını yaşadı. Özellikle 200 yıllık Selçuklu başkentliği döneminde, saray mutfağının en güzel lezzetlerinin merkezi oldu” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Konya mutfağı için ‘Yiyen hayran, yemeyen pişman!’ derler. Konya Mutfağı; Çatalhöyük’te doğan medeniyetlerle başlayan, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevî adap ve erkânıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir.” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yemeğin sadece karınları doyurmak değil, gönülleri doyurmak gibi önemli bir yönü olduğunu vurgulayarak, GastroFest’in hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, huzurun, hoşgörünün ve misafirperverliğin şehri Konya’da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Konya Büyükşehir Belediye’mize büyük bir titizlikle hazırlanan bu organizasyonda bizleri konuk ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Konya Anadolu’nun özünü ruhunda yaşatan son derece özel bir yer. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan bu kadim şehirde birçok medeniyetin ve kültürün izini sürüyoruz. Yüzümüzü çevirdiğimiz her yerde bizi karşılayan tarihi eser zenginliği, insanda adeta bir açık hava müzesi etkisi bırakıyor. ” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde hazırlanan açılış programıyla başladı. Festivalde ilk olarak dünyada adına türbe yapılan tek aşçı olan Mevlana’nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli Türbesi’nden dualarla tuz getirildi. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

“Topraklarımızda yaşayan her medeniyet yemek kültürümüzü daha yükseğe taşıdı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, şehrin tüm güzelliklerinin yanında, Türkiye’nin ve dünyanın dikkatini çeken zengin bir mutfak kültürüyle de ünlendiğini kaydetti. Başkan Altay, “Konya’mızda on bin yıl önce Çatalhöyük’le başlayan yemek pişirme geleneği, binlerce yıl aralıksız devam etti. Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşıdı. Selçuklu ve Osmanlı devrinde ise Konya mutfağı adeta altın çağını yaşadı. Özellikle 200 yıllık Selçuklu başkentliği döneminde, saray mutfağının en güzel lezzetlerinin merkezi oldu.” dedi.

Başkan Altay, Konya’nın aynı zamanda dünyada türbesi yapılan tek aşçı olan, Mevlânâ Hazretleri’nin baş aşçısı Ateşbaz-ı Veli Hazretleri’nin de şehri olduğuna dikkat çekerek, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin, Ateşbaz-ı Veli’ye övgüsü olan “Senin tuzundan alan şifa bulsun, seni ziyaret edenler huzur bulsun. Aşları artsın eksilmesin; taşsın dökülmesin” sözlerini hatırlattı.

Başkan Altay, Konya’nın gastronomi konusunda ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu çalışmalar neticesinde Konya’nın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi’ne dâhil olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Yemeklerimizin tescilini almak için toplamda 101 ürünümüz için başvuruda bulunduk. Bugün itibariyle Konya’mızın birbirinden güzel 60 lezzeti, coğrafi olarak işaretlendi ve Konya’mıza has ürünler olarak tüm dünyada kabul gördü. Konya’mızın tarihi mutfak kültürünü yaşatmak adına çok önemli bir misyon üstlenen Konya GastroFest’in hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Konya mutfağında hiçbir yiyecek boşa gitmez, israf edilmez"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GastroFest ile Konya’da yüzlerce yıllık bir birikimin gastronomi meraklıları ile buluşacağını belirterek, “Konya mutfağı için ‘Yiyen hayran, yemeyen pişman!’ derler. Konya Mutfağı; Çatalhöyük’te doğan medeniyetlerle başlayan, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevî adap ve erkânıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir. Dünyada tek anıt mezarı olan, Mevlevî dergâhının baş aşçısı Ateşbâzı Veli, Konya mutfağımızın, çok önemli tarihi bir ismidir. Saygıdeğer Hanımefendi’nin ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabında ‘Türk Mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir’ cümlesi geçer. Aslında bu anlatım, Konya mutfağını tarif eder. Çünkü yıllara sari olan gelenek, sönmeyen ocaklar, büyük birikim, kadim bilgelik denilince akla; şehrimizin zamanları ve çağları aşan, tarifsiz lezzetleri gelir. Hz. Mevlana’nın cömertliği, Ahiliğin ikram ve paylaşma kültürü, şehrimizin gastronomisinin özetidir.” Şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, bu ay içerisinde beşinci yılını dolduracak Sıfır Atık Projesi’nin başarıyla uygulandığına dikkat çekerek, “Bu projenin öncüsü Saygıdeğer Hanımefendi her platformda atıksız mutfaktan bahseder. Konya mutfağında da hiçbir yiyecek boşa gitmez, israf edilmez. Mesela artan ekmekler tiritte kullanılır, kaynatılan etin suyu pilav için kullanılır, kemikler hayvanlara ayrılır, artan posalar gübrelere takviye olarak verilir. Ben bu anlamda sofralarımızdan iş yerlerimize kadar her alanda israfın önlenmesi için büyük çaba sarf eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkürü bir borç biliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine, Konyalı hemşerilerime ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. ’” cümlelerine yer verdi.

“Yemek sadece karınları doyurmaz, gönülleri de doyurur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yemeğin sadece karınları doyurmak değil, gönülleri doyurmak gibi önemli bir yönü olduğunu vurgulayarak, GastroFest’in hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Usta, “Konya’nın 10 bin yıllık medeniyetinde yer edinmiş tüm yemek çeşitlerinin sergileneceği ve bütün davetlerin eminim büyük bir coşkuyla ve heyecanla takip edeceği bu festivalimizdeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın ve ekiplerinin katkısıyla hayata geçirilen, özellikle onların emekleriyle ortaya konulan bu güzel festival için Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza teşekkür etmek istiyorum. Konya’nın her programında katkısını sunan kıymetli hemşerimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum’a katkılarından dolayı, Konya’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“Ekmeğin bayatladığında atılmadan kullanılması başlı başına bir bilgeliktir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan; huzurun, hoşgörünün ve misafirperverliğin şehri Konya’da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün Konya’da gastronomi günleri vesilesiyle bir aradayız. Konya Büyükşehir Belediye’mize büyük bir titizlikle hazırlanan bu organizasyonda bizleri konuk ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Konya Anadolu’nun özünü ruhunda yaşatan son derece özel bir yer. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan bu kadim şehirde birçok medeniyetin ve kültürün izini sürüyoruz. Yüzümüzü çevirdiğimiz her yerde bizi karşılayan tarihi eser zenginliği, insanda adeta bir açık hava müzesi etkisi bırakıyor. Yaşamın her alanına sirayet eden Mevlevilik müessesesinin en önemli etkilerinden birini mutfak kültürü üzerinde de görüyoruz. Edeple adapla yoğrulmuş mutfak pratikleri manevi eğitimin parçası haline gelmiştir. Dervişler, eğitimlerine mutfakta başlamıştır. Sadece yemek pişirmek değil; Allah’ın insanlara lütfettiği rızka hürmeti öğretmişlerdir. Yiyecekleri en verimli şekilde pişirmişlerdir.” dedi.

Erdoğan, Türk mutfağının tüm dünyada tanındığını ve sevildiğini dile getirerek, bu şöhretin belli başlı birkaç yemekle sınırlı kalması durumunda mevcut potansiyelin ziyan edileceğine dikkat çekti. Erdoğan konuşmasında, “Bugün gastronomi başlığının yanına hızla yeni başlıklar ekleniyor. Gastro Kültür, Gastro Turizm, Gastro Diploması gibi… Yeni alanlar, mutfağın ne kadar etkin bir lütüf olduğunu gösteriyor. Başka kültürlerin yeme içme alışkanlıklarına adapte olmak kültürel alışverişin en yaygın pratiği oldu. Lezzet arayışları seyahatlerin neredeyse ana motivasyonu haline geldi.” cümlelerine yer verdi.

Erdoğan, Türkiye’yi gastronomi alanında dünyada en ön sıraya yükseltmek için 21-27 Mayıs tarihlerini Türk Mutfağı Haftası ilan ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bu sene dünyanın birçok yerinde görkemli kutlamalar yapıldı. UNESCO Yaratıcı Şehirler içerisinde yer alan, UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. İnanıyoruz ki bu şehirlerin yemekleri ülkemizin her bir köşesinde sayısız farklı yemeğin olması ve yerel ürün çeşitliliğimiz topraklarımızın adeta bir yeryüzü laboratuvarı olduğunun göstergesidir. Bu anlamda geleneksel mutfağımıza sahip çıkarak bu eşsiz çeşitliliğe sahip çıkmış oluyoruz. Mutfak mimarisinden pişirme yöntemlerine kadar Konya’nın engin mutfak kültürünü, tüm yönleriyle dünyaya tanıtmak gayretinde olmalıyız. Bir örnek vermek gerekirse kutsal saydığımız ekmeğin bayatladığında atılmadan kullanılması lezzet kadar başlı başına bir bilgeliktir. Anadolu mutfağının asırlık formüllerine baktığımızda her bir reçetenin beden ve ruh arasındaki hassas terazide hazırlandığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Uğur İbrahim Altay, günün anısına Emine Erdoğan Hanımefendi'ye kaşmir kuşak takdim etti. Akabinde, Konya’daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için kuşak kuşanma töreni düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Konya yemek kültürünü ve Ateş Baz-ı Veli Hazretlerini canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da katılımıyla daha sonra Ateş Baz-ı Veli Türbesi’nden getirilen tuz bereket getirmesi için Gülbang duası eşliğinde Toyga Çorbası kazanına atıldı.