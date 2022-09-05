Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin akademik birimlerine 2 Profesör, 2 Doçent ve 5 Dr. Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanı alınacak.

Kadrolara başvuracak adayların başvuru dilekçesi ve istenen evrakları Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile göndermeleri gerekiyor.

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