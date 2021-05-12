Konya İl Milli eğitim Müdürlüğü'ndan hizmet alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Seydişehir ilçesindeki Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Onarım İşi yapım işini ihale ediyor. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız