Konya kağıt pandemide de zirveyi bırakmadı

İbrahim ÇİÇEKÇİ



İSO İkinci 500 listesinde zirvede yer alan Bera Holding’e bağlı Konya Kağıt A.Ş, pandemi döneminde de büyümeyi sürdürdü. Konya Kağıt A.Ş. Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe, e-ticaret, online alışverişler gibi yöntemlere olan talep yükselişinin, ambalaj, kağıt ve karton ihtiyacını artırdığını söyledi. Sektöre dair küresel ve Türkiye ölçeğinde değerlendirmelerde bulunan Efe, “Kağıt sanayii bir bütün olarak, dünya genelinde istihdamlarda azalmalara yol açmasına rağmen, Türkiye özelinde istihdamda bir azalma yaşanmadı” dedi.

‘Tüketici tercihleri değişti’

Tüketici tercihlerindeki değişime vurgu yapan Cemalettin Tunç Efe, “E-ticaretin, online alışverişlerin ve bunun gibi yöntemlerin artması ambalaj kağıt ve kartonlara ihtiyacı artırdı. Dünyadaki en büyük tüketici olan Çin’in 2020 yılında plastik malzeme kullanımını kısıtlaması sebebiyle birçok plastik bazlı ürün, kağıt bazlı ürüne dönüştürüldü. Bu durum 2021 yılı ve önümüzdeki dönemde tek kullanımlık (disposable) kağıt ürünlerine olan talebin önemli miktarda artmasına sebep olacak. Ayrıca Çin hurda kağıt ithalatını sınırlaması sebebiyle de dışarıdan yüklü miktarda ambalaj bobini ithal ediyor” ifadelerini kullandı.

‘Üretimimiz stratejik öneme sahip’

Konya Kağıt A.Ş.’nin stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Efe, “2020 yılında Türkiye genelinde kağıt -karton üretim kapasitesi 5 milyon 754 bin ton, kağıt-karton tüketimi ise 6 milyon 698 bin tondur. Kişi başı kağıt tüketimi ise 80,1 kilogramdır. Konya Kağıt A.Ş., yazı tabı kağıt fabrikası, Konya ve İstanbul Güneşli’de matbaa ambalaj tesisleri ve Konya‘da defter üretim tesislerine sahip olup 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteriyor. Konya Kağıt’ta merkez ve Güneşli şubemiz dahil 478 kişi istihdam ediliyor. Çalışanlarımızın bilgi, birikim ve deneyimleriyle sektörümüze ve şirketimize değer yaratmaya devam ediyoruz. 99 bin ton/yıl kurulu kapasiteyle, Türkiye’deki ofset kağıt üretiminin yüzde 25’ini karşılıyoruz. Ürün çeşitlerimiz, ofset bobin kağıt, ebat kağıt ve fotokopi kağıdı olarak sıralanabilir. Bunun yanında çeşitli ebatlarda karton kutu ve sıvamalı kutu üretim çeşitlerimiz var. Türkiye’nin genç nüfusu ve öğrenci sayısı dikkate alındığında yazı tabı kağıdının stratejik bir ürün olduğu aşikardır” dedi.

Konteyner ihracatı olumsuz etkiledi

Pandemi dönemindeki sorunlara vurgu yapan Efe sözlerine şöyle devam etti; “Konteyner fiyatları bir önceki yıla oranla 4-5 katına çıktı. Buna rağmen konteyner bulmakta zorluklar yaşanıyor. Bu durum, ihracatımızı olumsuz etkiledi. İhracatımızın toplam satışımıza oranı son dönemde yüzde 15 civarında.”

‘Türkiye’de selüloz üretimine geçilmeli’

Türkiye kağıt-karton üretiminde en çok karşılaşılan sorunlara değinen Efe, “Esas sorunumuz ana hammadde selülozun ithal girdi olması. Türkiye’de selüloz üretimi sadece OYKA’da 60 bin ton civarında olup kalan miktarın tamamı yurtdışından karşılanıyor. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, plantasyon alanlarının açılması ve Türkiye’de selüloz üretimine geçilmesi zaruri. Ayrıca karton ambalaj için ana hammadde olan hurda kağıdın, Türkiye’de toplanan miktarı yetmediği için ithalatla karşılanıyor. Hurda kağıt ithalatındaki sorunlar sebebiyle bazı üretim tesisleri ciddi manada sıkıntı yaşıyor. Türkiye’de oluklu mukavva kağıtları ve kartonların toplam üretimi 3 milyon 600 bin ton civarında olup, yurtiçi satışları ise 4 milyon 425 bin 000 ton civarında. Görüldüğü gibi ambalaj kağıtlarında üretim tüketimin altında. Kipaş Holding’in Söke’de 2021 yılı Haziran ayında devreye girecek olan 450 bin ton/yıl kapasiteli ambalaj kağıt karton tesisleri de ilave edilse bile hala açık olduğu görülmekte” diye konuştu.