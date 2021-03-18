Konya Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye başladı

KONYA - KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Ahitürk’ün TÜRKAK ve MYK tarafından belgelendirme konusunda yetkilendirildiğini söyleyerek, sınav ve belge ücretlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandığını vurguladı.



KSO tarafından Konya başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet vermesi amacıyla kurulan KSO Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) gerekli yetkileri alarak belgelendirme faaliyetlerine başladı. Ahitürk’ün faaliyetleri hakkında bilgi veren Memiş Kütükcü, “İmalat sanayinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanların belgelendirilmesine yönelik başlattığımız girişimler sonucu merkezi kurduk. Halihazırda imalat sanayine yönelik 6 iş kolunda belgelendirme faaliyetleri yürüteceğiz. Bu kapsamda, çelik kaynakçısı, makine bakımcı, metal kesimci, metal levha işleme tezgah işçisi, NC/CNC tezgah işçisi ve köprülü vinç operatörü alanlarında sınavlar düzenleyerek, bu meslek kollarında MYK Belgesi vermeye yetkilendirildik” açıklamasını yaptı.

Belge ücretleri, İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Kütükcü, Ahitürk tarafından verilecek belgelendirme hizmetlerinin tamamında sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını ifade etti. MYK belgeli istihdam sağlayan işletmelere teşvik verildiğini de aktaran Kütükcü, şunları söyledi: “MYK belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanıyor. İşveren sigorta prim desteği belgenin zorunluluk kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm MYK Belgeli kişileri kapsıyor.”