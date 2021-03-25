Konya Şeker, 15 bin 47 üreticiye 1.4 milyar lira ödedi

İbrahim ÇİÇEKÇİ

KONYA-Konya Şeker, sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan 15 bin 47 üreticiye nisan ayından bu yana ödenen avanslar düşüldükten sonra kalan 741 milyon 455 bin TL tutarındaki pancar bedeli ödemesine 26 Mart Cuma günü 17.00 itibarıyla başlanacağını duyurdu. Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, kampanya döneminde üreticiden 3 milyon 760 bin 162 ton şeker pancarı alımı gerçekleştirildi. Üreticiye 699 milyon 266 bin TL ayni ve nakdi avans ödemesi yapıldı.

145 günlük kampanya sürecinde Konya Şeker’in ekim sahasında dekarda ortalama 7 bin 481 ton pancar hasat edildi ve Konya Şeker Fabrikası günlük 10 bin ton, Çumra Şeker Fabrikası ise 18 bin ton pancar işledi. Çumra Şeker Entegre Tesislerinde pancarın yan ürünlerini de işleyen Konya Şeker, 486 bin 600 tonluk şeker üretiminin yanı sıra melas, küspe, yem, biyoetanol, kuru buz gibi yan ürünler ile sıvı şeker, arı yemi gibi ürünlerin üretimini de bu süreçte gerçekleştirdi.

Salgın sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi açısından stratejik bir ürün haline gelen dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan etil alkolün de üretimini gerçekleştiren Konya Şeker’den yapılan açıklamaya göre, etil alkol ithalatına ihtiyaç duyulmaması için yeter miktarda hammadde de söz konusu üretim için ayrıldı.

“Pancar tohumu düşmeden üreticiyi desteklemey başlıyoruz”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in bir geleneği olduğunu vurgulayarak, "Pancar tohumu tarlaya düşmeden üreticiyi desteklemeye başlarız. Son pancar işlenip onun şekeri de ambara girdikten sonra fabrikadaki iş biter bitmez de pancar parası ödemesini tamamlarız. Bu sene de bu gelenek değişmedi. Konya Şeker avans sonrası kalan 741 milyon 455 bin TL’yi üreticiye ödeyip pancar parası ödemesini tamamladı" ifadelerini kullandı.

Konuk, salgının getirdiği tüm olumsuz şartlara rağmen Konya Şeker'in, 26 Mart 2021 Cuma 17.00’den sonra yapılacak ödeme ile birlikte toplamda pancar üreticisine 1 milyar 433 milyon 660 bin 750 TL pancar bedeli ödemesini tamamlayacağını kaydetti.

Konuk sözlerine şöyle devam etti: “Her kampanya döneminin sonunda, dekara alınan ortalama tonajından, ortalama polar oranına, iklim etkisinden tohum seçimine, tohumun ekim zamanından sulama ve gübredeki zamanlamaya kadar her detayı fabrikaların üretim verileri ve kantarlardan alınan analiz sonuçlarını Kooperatifimiz ve Konya Şeker’in ilgili birimleri ile tüm teferruatlarına kadar inceliyoruz. Artışları, azalışları bölge ve üretici bazlı değerlendirip sebeplerini tespit edip, doğruları yaygınlaştırıyor, geliştiriyor, görülen aksaklıkları temizliyoruz. Bu gayretin sebebi her sene bir önceki seneye göre üreticimizin, dekardan daha çok pancar tonajı alabilmesi, ürettiği pancarın da polar oranının daha yüksek olması ve polar pirimi ile üreticimizin pancarını daha kıymetli hale getirmek için.”

Üretim rakamlarının, bu gayretin sonucunu net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Konuk, “2020-2021 kampanya döneminde Türkiye genelinde dekara alınan şeker pancarı miktarı 6 bin 850 ton olurken, Konya Şeker hinterlandında bu rakam 7 bin 481 ton olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde polar ortalaması 16,40-16,52 olurken, Konya Şeker hinterlandında polar ortalaması 17,31 olarak gerçekleşti” açıklamasını yaptı.