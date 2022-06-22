Konya Selçuklu Belediyesi’nden örnek bir tesis daha

Burcu SUNA



KONYA - Selçuklu Belediyesi mahallelerde yaşam kalitesine katkı sağlayan yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi açılışı gerçekleştirilerek mahalle halkının kullanımına sunuldu.

Selçuklu Belediyesi’nin ilçenin bütün mahallerinde her yaştan insanın faydalanabileceği tesisler inşa etmeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Son olarak geçtiğimiz ay Selçuk üniversitesi Kampüsü’ne Merve Mercan Parkımızı kazandırmıştık. Yine öncesinde Yazır Mahallemize kazandırdığımız Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ile bölgemizin büyük bir eksikliğini gidermiş olduk. Yine Akıncılar Mahallemizde kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’in de katılımlarıyla resmi açılış törenini gerçekleştirmiş olduğumuz Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Kompleksi de önemli eğitim yatırımlarımızdan bir tanesi oldu. Şimdi ise Bosna Hersek Mahallemize kazandırdığımız Bosna Sosyal Tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz.Bosna Hersek bizim Yazır’dan sonra en çok nüfusa sahip ikinci mahallemiz. Tabi öğrenci sayısına bakıldığında, özellikle de üniversite öğrencilerinin sayısına bakıldığında en çok öğrenci nüfusuna sahip mahallemiz. Bosna Hersek Mahallemizin böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Elhamdülillah kısa sürede bu tesisimizi mahallemize kazandırmış olduk. “ dedi.

4 bin 706 metrekare alana sahip olan sosyal tesisin maliyeti 25 milyon 373 bin Türk Lirası

Tesis hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı,“4 bin 706 metrekare alana sahip olan sosyal tesisimizin belediyemize toplam maliyeti 25 milyon 373 bin Türk Lirası oldu. Zemin kat, birinci kat ve ikinci kattan oluşan tesisimizin zemin katında Şehit Arif Demir Uzaktan Eğitim Merkezimiz, kütüphanemiz, millet kırathanemiz ve mescitlerimiz bulunuyor. Eğitim merkezimizde öğrencilerimiz inşallah güzel bir ortamda, çok iyi imkânlarla çalışmalarını gerçekleştirebilecekler. Yine kütüphanemizden yararlanma imkânı bulacaklar. Millet kıraathanemizde de vatandaşlarımız bir araya gelerek ve güzelce vakit geçirecekler inşallah. Tesisimizin birinci ve ikinci katında ise fitness ve aerobik salonları, giyinme odaları, duş yerleri ve mescitler yer alıyor. Burada da vatandaşlarımız spor eğitmenlerimiz eşliğinde, en modern aletlerle spor yapabilme imkânına sahip olacaklar. Taşımış olduğu özelliklerle ben bu tesisimizin Bosna Hersek Mahallemize büyük bir değer katacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız inşallah bu tesisimizde güzel vakitler geçirecekler. Eğitim ve spor faaliyetlerini, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekler. Bu anlamda tesisimizin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Başkan Pekyatırmacı, “Yatırımlarımızın açılışlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Selçuklu’ya kazandırdırılan yatırımların açılışlarını gerçekleştirmeye önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı,“İnşallah önümüzdeki ay, önemli sağlık yatırımlarımızdan olan Hocacihan ve Kılınçarslan Aile Sağlık Merkezlerimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Yine Sancak Kapalı Pazar Yerimizle birlikte Yazır Kapalı Pazar Yerimizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Öğrencilerimize hizmet vermeye başlayan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Atölyemizin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Yine yapımını tamamlamak üzere olduğumuz Yazır 32 Derslikli İlkokulumuz yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin de açılışını yakın bir süre içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.Birçok yatırımımızın proje ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz.Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta Selçuklumuza ve Konyamıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Yılmadan ve yorulmadan; durmak yok, yola devam diyoruz” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Kavuş,“İnsanımızın konfor ve mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz”

Açılış programına katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çok kıymetli bir eserin önündeyiz. Burada bulunmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bosna fazlası ile hizmet alan bir bölge. Hem nüfusu ile hem yaşayan insan çeşitliliği ile eskiden beri sürekli tesis yapılan sosyal tesis imkanları geniş olan bir yere tekrar böyle büyüklükte ve içerisinde bir çok amaca, bir çok yaş grubuna hitabet eden sosyal tesis olması çok güzel bir iş. Kolay bir iş değil bunu söyleyelim. Hizmet etmenin artık her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemde en başından çok ciddi emeklerle yapılan bir iş. Dönem itibariyle iş yapmak eski yıllara göre kolay değil daha zor. O yüzden tesisin kıymeti bir kaç kat daha emeği ile de maddi olarak da fazla. Ama asıl olan burada şu; binalar yapılır, paralar harcanır. Başkanımızın da söylediği gibi burada ki bütün amaç, bu bölgede, ilçemizde ve Konya'mızda insanların huzurunu, rahatını, konforunu ve mutluluğunu artıracak işler yapmaya çalışıyoruz. Bu bazen yollarla, bazen parklarla, bazen sosyal tesislerle oluyor. Ortak hizmet, ortak amaç herkesin Konya'da, kendi ilçesinde, kendi mahallesinde yaşarken orda ortak mahalli müşterek ihtiyaçların karşılandığı, başka bir mahalleye geçme ihtiyacı hissetmediği, içinde yaşadığı bölgeden bütün hizmetleri eksiksiz aldığı mahalleler oluşturmak ve böylelikle tüm Konya'da ki refahı, huzuru, konforu artırarak Türkiye'de ki en gelişmiş şehirlerden biri olmak. Bu konuda da çok hızlı ilerliyoruz" dedi.

Konya Karatay Belediye Başkanı Kılca,“Burada hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği var”

Kıymetli bir eserin açılışında bir arada olduklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya modeli belediyecilik aslında bu. Birlikten kuvvet doğuyor. Hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla, valiliğimiz, kaymakamlığımız, kamu kurumlarımız, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz el ele vererek, gönül gönüle hareket ederek Konya’mıza hizmet etmeye, Konya’mıza katma değer sunmaya gayret ediyoruz. Her hafta birden fazla açılış veya temel atma töreninde birlikteyiz. Bu birliktelik ve çalışma uyumu Konya’mızı güçlendiriyor, kalkındırıyor. Bu bağlamda belediyeler olarak her türlü ihtiyaca cevap verecek hizmetlere el atıyoruz. Gönül belediyeciliği ile ilgili hakikaten güzel işler yapılıyor. Burada hizmet belediyeciliği var, gönül belediyeciliği var. Ben Ahmet Başkanımı ve ekibini Konya’mıza, Bosna Mahallemize böyle güzel bir eser kazandırdığı için kutluyorum. Bu eserin uzun yıllar bu mahalleden ve Konya’nın birçok yerinden gelip burada hemşehrilerimizin hizmet alacağına eminim. İnşallah daha nice açılış ve temel atmalarda bir arada olmak temennisi ile Konyamıza ve Selçuklumuza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Konya AK Parti Konya İl Başkanı Angı: “Belediyelerimiz ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor”

Konya’nın huzurlu bir şehir olduğuna dikkati çeken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: “ Mülki idaresinden muhtarına kadar herkes Konya’nın refahı,huzuru için elinden ne geliyorsa yapıyor. Hizmetler peş peşe geliyor maşallah belediyelerimiz bir biriyle yarış halindeler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarımız yaşadıkları mekanları daha da güzelleştirmek, şehirleşmenin getirdiği ihtiyaçları karşılamaya dönük her türlü hizmeti sağlıktan,spora,sanata kaar pek çok güzel organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Bu hizmetler şehrimizi büyütüyor şehirler ülkemizi güçlü kılıyor. Dünyada yaşanan pek çok sıkıntıya rağmen Türkiye heyecanını kaybetmeden bu zorlukları aşmak için elinden gelen çabayı ortaya koyuyor. Başta Cumhurbaşkanımız,bakanlarımız,yerelde görev yapan tüm kardeşlerimiz bu heyecanı taşıyor. Bu şehri geleceğe taşımak için 7’den 70’e herkese hizmet sunmaya gayret eden bu arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum tesis mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Selçuklu Kaymakamı Yamlı,“ Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun”

Şehre, ilçe ve mahalleye değer katan bir tesisin açılışında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, “Bu binanın yapımına vesile olan başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere bütün meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza husisiyle teşekkür etmek isterim. Binamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bosna Sosyal Tesisi’nin açılışı dua ve kurdela kesimi ile protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Heyet daha sonra tesisi gezdi. Düzenlenen açılış törenine Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.