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Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla

Konya İli Selçuklu İlçesi Kızılcakuyu Köyü 605 Parselde kayıtlı 92.100 m² tarla nitelikli tarla, sulu tarıma elverişli olup, kuru ve sulu tarım için elverişlidir.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya İli Selçuklu İlçesi Kızılcakuyu Köyü 605 Parselde kayıtlı 92.100 m² tarla nitelikli tarla, sulu tarıma elverişli olup, kuru ve sulu tarım için elverişlidir.

Bölgede kuru şartlarda arpa buğday münavebesi yapılabilir. Sulu tarım arazilerinde hâkim münavebe bitkilerinin Buğday-Dane Mısır-Şeker Pancarı- Yağlık Ayçiçeği şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

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