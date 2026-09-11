Konya’da 21,1 kilometrelik yeni raylı sistem hattı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte raylı sistem yatırımlarının sürdüğünü belirterek, toplam 21,1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Stadyum-Adliye hattının etaplar halinde tamamlanacağını söyledi.

Yeni Sanayi-Stadyum hattında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmaların toplam bedelinin 20 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Altay, hattın tamamlanmasıyla Stadyum’dan Şehir Hastanesi ve Adliye’ye kadar kesintisiz 21,1 kilometrelik yeni bir raylı sistem ağı oluşturulacağını ifade etti.

Altay, kentte ayrıca Fırat Caddesi-Beyhekim Hastanesi-Barış Caddesi-YHT Gar güzergâhında yaklaşık 19 kilometrelik raylı sistem hattı için çalışmaların sürdüğünü, KONYARAY’ın ilk etabında ise Meram Gar-Pınarbaşı arasındaki 23 kilometrelik hatta ray imalatlarının tamamlandığını bildirdi.