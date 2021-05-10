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Konya'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak

Konya Selçuklu, Karatay ve Meram'da 42 adet taşınmaz ihale ile satışa çıkarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde ilanda mahalle, mevki, niteliği ve büyüklüğü belirtilen tarla ve arsa niteliğindeki taşınmazların satışı, 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacak.

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