Konya’da  aylı sistem ağı genişliyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Büyükşehir Be­lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon­ya’daki ulaşım çalışmaları­na yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Başkan Altay, Konya adına çok önemli ula­şım projeleri yürüttüklerini ifade ederek, “Bütün büyük şe­hirlerin temel sorunu trafik.

Araçlara göre bir trafik düzen­lemesi yapmak da ileride çok daha büyük sorunlar oluştu­ruyor. Onun için bütün dün­yada olduğu gibi bu konuda yoğun çalışma sarf ediyoruz. Birincisi toplu ulaşım siste­minin güçlendirilmesi, ikinci­si de bisiklet ulaşımının şehir­de trafiğe alternatif bir ulaşım olması için bisiklet yolları ve diğer çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Toplu ulaşım adına yapmış oldukları en önemli işlerden birisi olan KONYARAY Pro­jesi’nin 3 etaptan oluşan bir iş olduğunu kaydeden Başkan Altay, hali hazırda 1. etapta yo­ğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Meram Gar’dan başlayıp Kayacık Lojistik Merkezi’ne kadar olan 19.7 ki­lometrelik kısımda inşaat iş­lerinin yüzde 60 seviyesine geldiği bilgisini paylaşan Baş­kan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir­yolları (TCDD), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir proje yürütüyoruz. Altyapı çalışmaları, deplase­ler KOSKİ ve altyapı kuruluş­larımız tarafından yürütülür­ken bununla birlikte altyapı, ray döşeme ve sinyalizasyon işlemlerimiz TCDD tarafın­dan yürütülüyor.

İşlemler ta­mamlandıktan sonra araçlar Büyükşehir Belediyemiz ta­rafından temin edilecek ve ilk etapta mevcut hattımızın ya­nında bir ray daha ilave ederek üç hattımızı dörde çıkararak bir sistem oluşturacağız. Böy­lece Meram Gar’dan bindiği­nizde ilk etapta Kayacık Lo­jistik Merkezi’ne kadar, sonra Pınarbaşı’na ve Organize Sa­nayi Bölgesi’ne kadar olan bir hatta yolculuk yapma imkanı­na kavuşmuş olacağız.”

“Neredeyse bir metro inşa ediyoruz”

Konya için neredeyse bir metro inşa ettiklerini belir­ten Başkan Altay, “Çünkü bu alan tamamen trafikten arın­dırılmış durumda. Dolayı­sıyla trafikle karşılaşmadan sinyalizasyonla mevcut hattı kullanarak kesintisiz ve hızlı bir ulaşım yapmayı arzu edi­yoruz. Özellikle Organize Sa­nayi Bölgemizde her gün ar­tan işçilerimizin taşınması ve bölgedeki sanayi alanları­na taşınması ile ilgili bir süre­ci yürütmüş olacağız.

KON­YARAY’ın şehrimiz için diğer bir önemi de Meram Gar ve yeni ray istasyonumuz, yeni yapılacak otogar binamız ve havaalanı da aynı aksta KON­YARAY ile bağlanmış olacak. Böylece vatandaşlarımız gü­venli ve hızlı bir şekilde bu alanlara ulaşmış olacak. He­defimiz 2026 yılı sonuna bu projeyi tamamlamak ve 2027 yılında işletmeye alarak va­tandaşlarımızın kullanımına açmak” ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaları yaparken özellikle Demir Yolu Cadde­si’nde trafiğin bir miktar ak­sadığını anımsatan, bunun da bir an önce tamamlanması ile ilgili bir çalışma yürüttükle­rini vurgulayan Başkan Altay, 2025 yılı sonunda orayı da kesintisiz bir şekilde açacak­larını, Meram Gar’a ve çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşım yapmak için planlama ve kamulaştırma çalışmalarına devam ettikle­rini söyledi.

Barış caddesi raylı sistem güzergahı incelendi

KONYARAY’ın neredey­se 50 kilometrelik bir hattan oluştuğunu belirten Başkan Altay, “Şu anda Konya’da çalı­şan raylı sistem hattı 27 kilo­metre. Dolayısıyla sadece bu yıl yapımına devam ettiğimiz ve başladığımız projeler bile Konya tarihinde bugüne kadar yapılan tüm raylı sistem hattı­nın 2 katı büyüklüğünde” de­ğerlendirmesini yaptı.

Başkan Altay ardından Kon­ya Büyükşehir Belediyesi ta­rafından şehre kazandırılacak 17 kilometre ve 23 istasyondan oluşacak Barış Caddesi Ray­lı Sistem Hattı güzergahında da incelemelerde bulundu. Bu hattın müşavirlik ihalesinin yapıldığını ve projenin Dün­ya Bankası ile yürütüldüğünü kaydeden Başkan Altay şunla­rı söyledi: “Yaklaşık 100 mil­yon euroluk bir iş. 2 yıllık bir inşaat süresi, 2027’ye burası da tamamlanır.

Burada bir önce­ki tramvaylarımızı kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü tramvay­lar çok pahalı. Mevcut tram­vaylarımızın restorasyonları­na başladık. Böylece Konya’ya yeni bir raylı sistem hattı da­ha kazandırıyoruz. Ardıçlı Ko­nutlarına da Beyhekim Has­tanesi’ne de böylece raylı sis­temle ulaşmış olacağız. Bu da Konya için yeni bir alternatif tramvay hattı güzergahı ola­cak. Bu yıl inşaata başlamayı hedefliyoruz.”

“Şehri raylı sistem ağıyla birbirine bağlayacağız

Diğer taraftan Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattıyla ilgili proje çalışmalarına ve Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi metro hattıyla ilgili de proje çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Altay, “Hedefimiz inşallah bu dönemin sonunda raylı sistem hatlarını 105 kilometreye tamamlamak ya da çalışmaya başlamak.

Böylece Konya toplu ulaşımda çok önemli bir mesafe kat edecek. Mevcut raylı sistem hattına tam 4 kat ilave ederek bütün hastaneleri, üniversiteleri ve şehir merkezini bağlayacağımız bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız. Yaklaşık 2 milyar liralık bir bedelle Büyükşehir Belediyesi olarak bu hattın yapımına devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Şehir Hastanemizi, sanayi alanlarımızı ve stadyumumuzu da raylı sistem hattıyla bağlamış olacağız” sözlerini kullandı.