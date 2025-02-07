Konya’da aylı sistem ağı genişliyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehir belediyesi tarafından şehre kazandırılacak raylı sistem yatırımlarını inceledi. Altay, şehre kazandırılacak 17 kilometre ve 23 istasyondan oluşacak projenin 100 milyon euro değerinde olduğunu kaydetti.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’daki ulaşım çalışmalarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Başkan Altay, Konya adına çok önemli ulaşım projeleri yürüttüklerini ifade ederek, “Bütün büyük şehirlerin temel sorunu trafik.
Araçlara göre bir trafik düzenlemesi yapmak da ileride çok daha büyük sorunlar oluşturuyor. Onun için bütün dünyada olduğu gibi bu konuda yoğun çalışma sarf ediyoruz. Birincisi toplu ulaşım sisteminin güçlendirilmesi, ikincisi de bisiklet ulaşımının şehirde trafiğe alternatif bir ulaşım olması için bisiklet yolları ve diğer çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.
Toplu ulaşım adına yapmış oldukları en önemli işlerden birisi olan KONYARAY Projesi’nin 3 etaptan oluşan bir iş olduğunu kaydeden Başkan Altay, hali hazırda 1. etapta yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.
Meram Gar’dan başlayıp Kayacık Lojistik Merkezi’ne kadar olan 19.7 kilometrelik kısımda inşaat işlerinin yüzde 60 seviyesine geldiği bilgisini paylaşan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir proje yürütüyoruz. Altyapı çalışmaları, deplaseler KOSKİ ve altyapı kuruluşlarımız tarafından yürütülürken bununla birlikte altyapı, ray döşeme ve sinyalizasyon işlemlerimiz TCDD tarafından yürütülüyor.
İşlemler tamamlandıktan sonra araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve ilk etapta mevcut hattımızın yanında bir ray daha ilave ederek üç hattımızı dörde çıkararak bir sistem oluşturacağız. Böylece Meram Gar’dan bindiğinizde ilk etapta Kayacık Lojistik Merkezi’ne kadar, sonra Pınarbaşı’na ve Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bir hatta yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olacağız.”
“Neredeyse bir metro inşa ediyoruz”
Konya için neredeyse bir metro inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, “Çünkü bu alan tamamen trafikten arındırılmış durumda. Dolayısıyla trafikle karşılaşmadan sinyalizasyonla mevcut hattı kullanarak kesintisiz ve hızlı bir ulaşım yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizde her gün artan işçilerimizin taşınması ve bölgedeki sanayi alanlarına taşınması ile ilgili bir süreci yürütmüş olacağız.
KONYARAY’ın şehrimiz için diğer bir önemi de Meram Gar ve yeni ray istasyonumuz, yeni yapılacak otogar binamız ve havaalanı da aynı aksta KONYARAY ile bağlanmış olacak. Böylece vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde bu alanlara ulaşmış olacak. Hedefimiz 2026 yılı sonuna bu projeyi tamamlamak ve 2027 yılında işletmeye alarak vatandaşlarımızın kullanımına açmak” ifadelerini kullandı.
Bu çalışmaları yaparken özellikle Demir Yolu Caddesi’nde trafiğin bir miktar aksadığını anımsatan, bunun da bir an önce tamamlanması ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, 2025 yılı sonunda orayı da kesintisiz bir şekilde açacaklarını, Meram Gar’a ve çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşım yapmak için planlama ve kamulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Barış caddesi raylı sistem güzergahı incelendi
KONYARAY’ın neredeyse 50 kilometrelik bir hattan oluştuğunu belirten Başkan Altay, “Şu anda Konya’da çalışan raylı sistem hattı 27 kilometre. Dolayısıyla sadece bu yıl yapımına devam ettiğimiz ve başladığımız projeler bile Konya tarihinde bugüne kadar yapılan tüm raylı sistem hattının 2 katı büyüklüğünde” değerlendirmesini yaptı.
Başkan Altay ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak 17 kilometre ve 23 istasyondan oluşacak Barış Caddesi Raylı Sistem Hattı güzergahında da incelemelerde bulundu. Bu hattın müşavirlik ihalesinin yapıldığını ve projenin Dünya Bankası ile yürütüldüğünü kaydeden Başkan Altay şunları söyledi: “Yaklaşık 100 milyon euroluk bir iş. 2 yıllık bir inşaat süresi, 2027’ye burası da tamamlanır.
Burada bir önceki tramvaylarımızı kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü tramvaylar çok pahalı. Mevcut tramvaylarımızın restorasyonlarına başladık. Böylece Konya’ya yeni bir raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Ardıçlı Konutlarına da Beyhekim Hastanesi’ne de böylece raylı sistemle ulaşmış olacağız. Bu da Konya için yeni bir alternatif tramvay hattı güzergahı olacak. Bu yıl inşaata başlamayı hedefliyoruz.”
“Şehri raylı sistem ağıyla birbirine bağlayacağız
Diğer taraftan Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattıyla ilgili proje çalışmalarına ve Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi metro hattıyla ilgili de proje çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Altay, “Hedefimiz inşallah bu dönemin sonunda raylı sistem hatlarını 105 kilometreye tamamlamak ya da çalışmaya başlamak.
Böylece Konya toplu ulaşımda çok önemli bir mesafe kat edecek. Mevcut raylı sistem hattına tam 4 kat ilave ederek bütün hastaneleri, üniversiteleri ve şehir merkezini bağlayacağımız bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız. Yaklaşık 2 milyar liralık bir bedelle Büyükşehir Belediyesi olarak bu hattın yapımına devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Şehir Hastanemizi, sanayi alanlarımızı ve stadyumumuzu da raylı sistem hattıyla bağlamış olacağız” sözlerini kullandı.